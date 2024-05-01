«Беларуская выведка»: В течение полугода белорусам закроют выезд из страны 1.05.2024, 9:45

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Будет введена «разрешительная» система как в СССР.

Перед ВНС Лукашенко заслушивал результаты работы «Специальной группы», которая занималась сдерживанием миграции из Беларуси, пишет телеграм-канал «Беларуская выведка».

Источники канала сообщают, что разговор был нервным. Тертель докладывал, что выполнены все поручения по ограничению оперативным путем возможностей получения шенгенских виз для граждан, а выезжающие поставлены на контроль, максимально затруднено пересечение границы.

Совбез, в свою очередь, представил аналитику по утечке кадров, специалистов востребованных специальностей и абитуриентов/студентов. Все предыдущие меры (ИПСО, гибридные атаки мигрантов, провоцирование закрытия пунктов пропуска и т. п.) признаны успешными, но недостаточными.

Утечка продолжается прежними темпами. Причем место «политической» эмиграции сменила «экономическая». По статистике, основной поток уезжающих из страны - лица до 40 лет (молодежь, семьи с детьми). Меры пропаганды по призыву к возвращению и комиссии не дали никакого результата.

В итоге принято решение усилить давление во всех обозначенных «спецгруппой» направлениях и перейти к тактике еще большего затруднения получения виз и самого процесса пересечения границы. Решено в течение полугода плавно сократить количество международных рейсовых автобусов и еще более замедлить пересечение границы, сделав его нежелательным.

Будут постепенно вводиться меры по ограничению выезда молодых специалистов: выпускников ВУЗОВ и студентов призывного возраста (необходимо будет получать согласование военкомата).

Лукашенко потребовал действовать гибридно, не вызывая тотального недовольства граждан, но сделать намного больше, чем удалось до сих пор.

Наши источники утверждают, что все брутальные меры (ограничения для военнообязанных, студентов и т. п.) не будут введены до «выборов». Однако в этот период «палатка» примет ряд законов, позволяющих ограничивать перемещение граждан через границу для все более широких категорий и по более широкому перечню поводов.

Иными словами, до «выборов» еще более замедлят границу, затруднят визы и будут сдерживать поток миграции граждан и капиталов точечно. Сразу после выборов должен быть введен в действие ряд законодательных актов, позволяющих при необходимости вернуться к тотальным советским практикам «разрешительной» системы на выезд из страны, которая практически сделает выезд в ЕС и другие страны возможным только с разрешения режима Лукашенко.

«Если у вас есть планы переезда в другую страну, то у вас осталось времени до февраля-марта 2025 года», — резюмирует «Беларуская выведка».