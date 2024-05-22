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Усик показал состояние кулаков после боя с Фьюри

  • 22.05.2024, 1:00
  • 1,290
Усик показал состояние кулаков после боя с Фьюри
Александр Усик

Фото.

Украинец Александр Усик хорошо поработал и сильно выкладывался в свои удары в бою за звание абсолютного чемпиона мира против Тайсона Фьюри.

Напомним, победа Усика над Фьюри принесла ему абсолютное чемпионство в супертяжелом весе. Бой прошел все 12 раундов. Украинец одержал победу раздельным решением судей – 115:112, 114:112, 113:114.

При этом в девятом раунде Усик отправил соперника в нокдаун, который имел все признаки превратиться в нокаут, однако британца спас судья и гонг.

Александр Усик в своем инстаграмме поделился фотографией, на которой показал, как выглядят его кулаки после тяжелого противостояния с Фьюри.

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