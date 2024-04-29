Белорусам призывного возраста запретят выезжать из страны? 10 29.04.2024, 8:03

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Восемь месяцев в году выезд из страны будет закрыт.

Белорусам призывного возраста могут запретить выезжать из Беларуси. Такую информацию получил сайт Charter97.org из двух не связанных между собой источников.

Режим обирается ввести запрет на выезд за пределы Беларуси всем гражданам, подлежащим призыву на срочную военную службу.

С учетом того, что в Беларуси ежегодно объявляется два призыва на военную службу — весенний и осенний, а мероприятия по каждому из них длятся около четырех месяцев, мужчинам призывного возраста выезд за пределы страны будет запрещен на протяжении восьми месяцев в году. Ранее информацию о том, что белорусам призывного возраста могут запретить выезжать из страны публиковало объединение бывших силовиков.

Отметим, что ранее власти ввели в стране СМС-повестки. Вызывать граждан в военкомат, в том числе при мобилизации, теперь можно будет не только бумажной повесткой, но и простым смс-сообщением. Военнообязанный должен в течение недели сообщать о смене контактного номера телефона.

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