«Это признак трусости» 30.04.2024, 13:35

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Юрист прокомментировал возможное закрытие границ для белорусов призывного возраста.

Белорусам призывного возраста могут запретить выезжать из Беларуси. Такую информацию получил сайт Charter97.org из двух не связанных между собой источников.

Режим собирается ввести запрет на выезд за пределы Беларуси всем гражданам, подлежащим призыву на срочную военную службу. Юрист на условиях анонимности прокомментировал сайту Charter97.org возможную инициативу властей:

— Действительно, ограничение выезда военнообязанных существовало и ранее, однако могло быть наложено военным комисcаром в индивидуальном порядке как превентивная мера перед розыском «уклониста», то есть уголовным преследованием. Массовый же характер ограничения свободы перемещения является грубым нарушением прав и свобод личности, что напоминает систему права, существующую при любой форме правления, действующей несправедливо и беззаконно — тирании.

Юрист считает, что если такое новшество будет введено, то это будет означать нарушение Конституции:

— Статья 63 Конституции гласит, что «осуществление прав и свобод личности, предусмотренных Конституцией, может быть приостановлено только в условиях чрезвычайного или военного положения в порядке и пределах, определенных Конституцией и законом».

Подобные ограничения будут означать нарушение основного закона страны без введения чрезвычайного или военного положения, так как Статья 30 Конституции Республики Беларусь дает право гражданам Республики Беларусь «покидать страну и беспрепятственно возвращаться обратно».

Режим Лукашенко, как и положено настоящей тирании, лишает прав свой же народ – методично и трусливо, чтобы не вызвать острой реакции международного сообщества и одновременно избежать волны общественного недовольства.

Если подобные ограничения свободы перемещения будут введены правительством Беларуси, это будет означать введение военного положения в стране.