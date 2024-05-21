Глава Минфина США предлагает дать Украине $50 млрд в кредит из активов РФ 1 21.05.2024, 22:22

Джанет Йеллен

Подробности.

Украина могла бы получить кредит в размере 50 миллиардов долларов, а средства для этого можно было бы взять из арестованных российских активов.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, сообщает Sky News.

«Существует вероятность того, что члены «Большой семерки» поддержат военные усилия Украины, используя миллиарды долларов в виде кредитов, связанных с замороженными российскими активами», - сказала она.

Йеллен заявила, что надеется на «единый фронт» по этому вопросу перед ключевой встречей министров финансов в Италии, утверждая, что у Украины есть существенные потребности.