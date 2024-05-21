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Белорусы мира отметили День политзаключенных

  • 21.05.2024, 22:58
Белорусы мира отметили День политзаключенных

Более 30 мероприятий и акций прошли в разных странах мира.

21 мая белорусы всего мира отмечают День солидарности с политзаключенными Беларуси. Он назначен именно на эту дату, так как три года назад, 21 мая 2021 года, в шкловской колонии № 17 умер Витольд Ашурок — первый, но к сожалению, не последний белорусский политзаключенный, замученный в лукашистских застенках до смерти. В этот день белорусы запланировали и провели более 30 мероприятий и акций в разных странах мира. Фотоподборку с этого дня собрала «Вясна» https://spring96.org/be/news/115275) и «Наша Нiва».

Польша

Варшава

Белосток

Вильнюс

Цюрих

Италия

Рим

Флоренция

Москва

У здания белорусского посольства в Москве вчера вечером появились фотографии погибших политзаключенных: Витольда Ашурка, Николая Климовича и Алеся Пушкина.

Сообщается, что почтить память погибших белорусских политзаключенных своей речью хотела россиянка — она на белорусском языке планировала призвать к расследованию причин смерти белорусских политзаключенных, наказанию виновных, а также немедленного освобождения политических заключенных. Однако ей не разрешила это сделать полиция.

Брюссель

Лондон

Шотландия

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