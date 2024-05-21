Белорусы мира отметили День политзаключенных
- 21.05.2024, 22:58
Более 30 мероприятий и акций прошли в разных странах мира.
21 мая белорусы всего мира отмечают День солидарности с политзаключенными Беларуси. Он назначен именно на эту дату, так как три года назад, 21 мая 2021 года, в шкловской колонии № 17 умер Витольд Ашурок — первый, но к сожалению, не последний белорусский политзаключенный, замученный в лукашистских застенках до смерти. В этот день белорусы запланировали и провели более 30 мероприятий и акций в разных странах мира. Фотоподборку с этого дня собрала «Вясна» https://spring96.org/be/news/115275) и «Наша Нiва».
Польша
Варшава
Белосток
Вильнюс
Цюрих
Италия
Рим
Флоренция
Москва
У здания белорусского посольства в Москве вчера вечером появились фотографии погибших политзаключенных: Витольда Ашурка, Николая Климовича и Алеся Пушкина.
Сообщается, что почтить память погибших белорусских политзаключенных своей речью хотела россиянка — она на белорусском языке планировала призвать к расследованию причин смерти белорусских политзаключенных, наказанию виновных, а также немедленного освобождения политических заключенных. Однако ей не разрешила это сделать полиция.
Брюссель
Лондон
Шотландия