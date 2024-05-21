Группа конгрессменов призвала Пентагон разрешить Украине атаковать военные цели в РФ 1 21.05.2024, 23:14

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Детали.

Двухпартийная группа конгрессменов, членов Постоянного комитета Палаты представителей США по вопросам разведки, призвала министра обороны Ллойда Остина разрешить Украине наносить удары американским оружием по военным целям на территории России.

Об этом рассказывает «Голос Америки».

Глава Комитета по разведке Палаты представителей, конгрессмен-республиканец Майк Тернер заявил, что Украине можно было бы предоставить разрешение стрелять по стратегическим объектам в России «при определенных обстоятельствах».

«Украинские чиновники выразили серьезную обеспокоенность, заявив, что ситуация сейчас хуже, чем когда-либо. Соединенные Штаты должны позволить Украине при определенных обстоятельствах использовать оружие, которое может поражать цели в России, тренировать на F-16 больше украинских пилотов и усилить украинские системы ПВО», - отметил он.

Законодатели считают, что украинцы не могут эффективно защищаться из-за политики администрации президента Джо Байдена, и это нужно изменить.

«Наши украинские союзники просят разрешения использовать определенные типы оружия, предоставленного США, для выполнения операций по стратегическим целям в России или на контролируемой Россией территории. Это чрезвычайно важно, чтобы администрация Байдена позволила военным лидерам Украины иметь возможность осуществлять полный спектр операций, необходимых для ответа на неспровоцированную атаку России на их суверенную территорию», - говорится в письме, которое подписали уже 13 конгрессменов.

Today, Chairman @RepMikeTurner, head of the U.S. delegation to @NATOPAPress, Ranking Member @JAHimes, Representative @GerryConnolly, past president of the NATO Parliamentary Assembly, and additional Members of Congress urged @DeptofDefense to expedite resources to Ukraine. pic.twitter.com/rXDjAoh7k8 — House Intelligence Committee (@HouseIntel) May 20, 2024

Законодатели также призывают Пентагон увеличить количество украинских пилотов, которые США тренируют на истребителях F-16.

«Есть критическая потребность в значительном количестве подготовленных пилотов, которые могли бы управлять такими самолетами как F-16, чтобы они были доступны для Украины», - подчеркнули конгрессмены.

Они добавили, что по данным ВВС США, к концу 2024 года Соединенные Штаты завершат тренировку всего 12 украинских пилотов.

«Обучить 12 пилотов — этого просто недостаточно. Украина в состоянии войны, и места для Украины должны быть в приоритете по сравнению с другими иностранными странами», - отметили американские законодатели.

Конгрессмены также указывают, что Киев просит для защиты больших городов, по крайней мере, семь дополнительных систем Patriot.

«Мы призываем вас сотрудничать с нами, чтобы ускорить поставки ресурсов, пока наши друзья в Украине продолжают защищать свою территорию от российской агрессии», - заявили конгрессмены в обращении к министру обороны США.