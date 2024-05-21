ВСУ уничтожили более 100 оккупантов на двух направлениях 21.05.2024, 22:02

И поразили вражеский «Град».

Украинские воины на Харьковском и Покровском направлениях уничтожили более 100 российских военных и поразили вражескую установку «Град».

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Харьковское направление

Генштаб сообщил, что на Харьковском направлении с начала суток произошло 12 боевых столкновений.

«Продолжаются бои в районах Волчанска и Старицы. Российская авиация сбрасывала управляемые авиабомбы на Волчанск, Липцы и сразу три — на Белый Колодец», - пояснили военные.

При этом в ведомстве уточняют, что ситуация остается под контролем украинских подразделений, украинские воины наносят врагу огневое поражение.

Общие потери противника на этом направлении составляют сегодня уже 71 человек и 14 единиц вооружения и военной техники. Среди прочего, повреждена российская РСЗО БМ-21 «Град».

На Покровском направлении продолжаются бои на направлениях населенных пунктов Калиновое, Новоалександровка, Сокол, Уманское, а также Прогресс. В общем враг уже 33 раза пытался улучшить тактическое положение. Украинские защитники жестко отвечают российским оккупантам.

«В настоящее время противник потерял здесь в целом 47 российских оккупантов и 14 единиц вооружения и военной техники», - сообщили в Генштабе.

В частности уничтожено ЗРК «Куб» и МТ-ЛБ, поврежден один танк и одна тяжелая огнеметная система ТОС-1 россиян.

В целом в Генштабе ВСУ сообщили, что враг продолжает активные действия на большинстве направлений, пытаясь прорвать оборону украинских войск. За текущие сутки произошло 86 боевых столкновений.

На Купянском направлении российские оккупанты девять раз атаковали украинские оборонительные рубежи. И в дальнейшем продолжаются боевые столкновения в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка;

На Северском направлении не утихают боевые действия в районе Белогоровки;

На Краматорском направлении количество боевых столкновений в текущие сутки возросло до десяти. Украинские воины продолжают отражать вражеский штурм в районе населенного пункта Клещеевка. Враг успеха не имеет;

Шестая за сегодня, и также безуспешная, попытка захватчиков продвинуться в направлении села Старомайорское была отбита украинскими защитниками на Времовском направлении;

На Приднепровском направлении российские террористы нанесли авиаудары в районах Новоберислава и Веселого, сбросив на каждый по три КАБа.