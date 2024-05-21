Украинские пограничники на подступах к Волчанску дотла сожгли российскую БМП 1 21.05.2024, 22:43

Видео.

Силы обороны Украины на подступах к Волчанску в Харьковской области с помощью дронов-камикадзе уничтожили вражескую БМП. Этот процесс удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

«На подступах к Волчанску пограничники уничтожили БМП оккупантов», - говорится в заявлении службы.

Отмечается, что это результат работы бойцов бригады «Стальной кордон».

В ГПСУ объяснили, что тремя FPV-дронами бойцы нанесли огневое поражение боевой машине пехоты захватчиков. Вражеская БМП выгорела дотла.