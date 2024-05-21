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Украинские пограничники на подступах к Волчанску дотла сожгли российскую БМП

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  • 21.05.2024, 22:43
Украинские пограничники на подступах к Волчанску дотла сожгли российскую БМП

Видео.

Силы обороны Украины на подступах к Волчанску в Харьковской области с помощью дронов-камикадзе уничтожили вражескую БМП. Этот процесс удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

«На подступах к Волчанску пограничники уничтожили БМП оккупантов», - говорится в заявлении службы.

Отмечается, что это результат работы бойцов бригады «Стальной кордон».

В ГПСУ объяснили, что тремя FPV-дронами бойцы нанесли огневое поражение боевой машине пехоты захватчиков. Вражеская БМП выгорела дотла.

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