Почему дикие животные все чаще идут в белорусские города 1 21.05.2024, 22:13

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Ученый объяснил.

В Беларуси растет количество диких копытных животных, а потому они все чаще заходят в населенные пункты.

Об этом в Доме прессы в Минске рассказал гендиректор Научно-практического центра Национальной академии наук по биоресурсам Александр Чайковский.

«За последнее десятилетие у нас практически в два раза увеличилось количество копытных животных, это относится и к оленям, лосям, косулям», – отметил он.

При этом дикие звери идут в города не от интереса к человеку, а потому что именно человек «отнял у них территорию обитания».

«У них есть суточные миграции, сезонные миграции, которые связаны с периодом размножения. На сегодняшний день фактор беспокойства настолько высокий, что заставляет покидать те территории, которые ими были освоены, либо те территории, которые были для них наиболее благоприятны», – объяснил специалист.

Гендиректор Научно-практического центра Национальной академии наук по биоресурсам считает, что людям нужно быть осторожными при встрече с дикими животными, не нужно пытаться искать с ними контакт, прогонять их или пугать.

«Лучше всего избегать прямого контакта, дать им возможность беспрепятственно покинуть эту территорию», – советует Александр Чайковский.

Также можно позвонить в Госинспекцию охраны окружающей среды в случае встречи с диким животным.