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Белорусам разонравилась водка

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  • 25.04.2024, 12:39
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Белорусам разонравилась водка

Продажи падают.

Белстат опубликовал статистику употребления алкоголя в Беларуси в первом квартале 2024 года.

Продажи водки упали. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года динамика отрицательная: белорусы купили на 2,2% этого напитка меньше, чем год назад. В первом квартале 2024 года было продано 1867,6 тыс. декалитров водки, в прошлом году этот показатель составил 1909,9 тыс. декалитров.

Аналогичный тренд замечен и в продаже виноградных и плодовых вин: они сократились на 3,8% и 2,5%.

Наибольший рост показали слабоалкогольные напитки — продажи подросли сразу на 12,1%.

Белорусы пили больше игристых вин и коньяка — продажи выросли на 5,4% и 8,7% соответственно. 

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