Брестчанин пытался ввезти в Беларусь хамон, примотав его скотчем к телу 25.04.2024, 23:32

Что было дальше.

Житель Бреста хотел привезти на родину хамон, но родина его намерение не одобрила: мужчина был вынужден выбросить деликатес, а суд не только оштрафовал его за эту попытку, но и заставил выплатить государству стоимость деликатеса. О неудачной попытке мясной контрабанды «Зеркало» узнало из банка судебных решений.

Брестчанин возвращался в Беларусь на автобусе. Он хотел ввезти на родину хамон, но зная, что это запрещено, решил провезти его тайком. Для этого нарезанный деликатес весом 2,6 килограмма он примотал к телу скотчем и посчитал, что под одеждой его не заметят.

Но бдительные беларусские таможенники контрабанду обнаружили и мужчине пришлось выбросить хамон в урну на границе. На него также составили протокол по ч. 2 ст. 15.11 (перемещение товаров, подлежащих таможенному декларированию, через таможенную границу ЕАЭС с сокрытием от таможенного контроля) КоАП Беларуси.

Судья, рассматривавший дело об административном правонарушении, наказал брестчанина штрафом в 200 рублей. Кроме того, суд взыскал с него стоимость сокрытого незадекларированного товара, то есть хамона, в сумме 608,92 рубля.

Мужчина возмутился и попытался обжаловать решение: если со штрафом он еще был согласен, то с взысканием стоимости выброшенного хамона (который он даже не попробовал) — нет. Однако уже другой судья согласился с решением предыдущего: раз сокрытый товар был добровольно уничтожен, то есть выброшен брестчанином в урну, и его невозможно конфисковать, то согласно закону можно «принудительно изъять и обратить в собственность государства денежную сумму, соответствующую стоимости в том числе предмета административного правонарушения».

Напомним, хамон и другие мясные изделия ввозить в Беларусь через наземную границу с Польшей и Литвой нельзя, поскольку Беларусь не считает эти страны «благополучными в эпизоотическом отношении» и таким образом защищается от заноса возбудителей заразных болезней животных — например, африканской чумы свиней.