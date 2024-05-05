«Путин был на грани жизни и смерти» 1 5.05.2024, 13:58

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Фото: Getty Images

Эксперт рассказал о критическом моменте в биографии главы РФ.

Слухи о смерти главы РФ Владимира Путина не соответствуют действительности. Однако осенью 2023 года, когда они разразились, у главы России действительно был критический момент.

Об этом рассказал известный российский философ Андрей Космач в интервью блогеру Марку Фейгину.

«Путин жив. Некоторые считают, что произошел некий откуп смерти. Откуп смертями сотней тысяч… Другие считают, что у Путина миссия - окончательно и бесповоротно развалить Россию, вбить последний гвоздь в крышку этого трухлявого гроба», - рассказал эксперт.

Он предположил, что политолог Валерий Соловей, распространяющий слухи о смерти диктатора, просто поторопился, выдав действительное за желаемое.

«Дыма без огня не бывает. 26 октября 2023 года Путин оказался в состоянии, которое врачи называют «между жизнью и смертью». Что стало тому причиной, неизвестно. Одни говорят, что у него была эндогенная интоксикация, другие, что метастазирование, вызванное опухолевыми процессами. А третьи вообще говорят - воздействие ядовитой субстанции», - рассказал Космач.

Он уверяет, что это событие повергло в шок кремлевских обитателей, а некоторые из них даже начали проявлять активность.

Особенно Николай Патрушев отличился, начав светиться в публичном пространстве. Однако надежды на смерть диктатора не оправдались.

«7 ноября пациент явно не без помощи потусторонних сил открыл глаза. После этого Путин сильно изменился, стал другим, перестал держать руку на пульсе событий и перестал управлять процессами, которые ранее не доверял никому. Самое главное - он перестал быть кремлевским Аль Капоне, арбитром среди кремлевских группировок», - рассказал философ.

С его слов, для России очень плохо, что Путин смог выжить. «Когда я услышал новость о смерти Путина, (...) я подумал, что роковое погружение на максимальную глубину пучины хард хоррора остановилось, у нас появился шанс подняться на поверхность более-менее без потерь. Но увы! (...) Путин жив. Погружение продолжается. Все самое ужасное нас ждет впереди… В 1917 и 1991 гг мы проходили циклический сценарий развития и почти вплотную подходили к точке бифуркации. Но в какой-то момент по непонятным причинам начинали отдаляться от нее… И вот сейчас в третий раз мы вплотную подошли к точке особой хрупкости… Путинская система исчерпала себя. Энтропия планомерно и методично движется к своим максимальным пределам, элементы все меньше и меньше подчиняются порядку, а дальше происходит амплитудный всплеск и разрыв цикла», - предупредил Космач.