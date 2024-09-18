Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97»
- Наталья Радина
- 18.09.2024, 8:39
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Русский политик считает, что обладает монополией на правду.
Один из руководителей ФБК Леонид Волков отреагировал на мою статью «Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А.», размещенную на сайте «Хартии-97».
В частности, он написал: «Серия очередная, в которой мы узнаем, что — израильский филантроп и меценат Леонид Невзлин, не интересующийся ничем, кроме Израиля и Украины, финансирует беларуский сайт Хартия'97 — главред Хартии забывает продекларировать конфликт интересов, но спешит «разоблачить» расследование ФБК». Также Волков приводит скриншоты с литовского фонда Cooperation for democracy foundation.
В связи с этим хочу заявить:
1. Я по-прежнему уверена, что расследование Марии Певчих по стилю очень напоминает разоблачения «эксперта» Белорусского телевидения фрау А.
2. Я считаю, что источник расследования Певчих — «решала» из ФСБ — весьма схож с источником фрау А., французом месье Мишелем.
3. Не вижу никакого «конфликта интересов» в высказывании своей точки зрения по расследованию ФБК и кампании травли израильского мецената Леонида Невзлина, так как информация о помощи упоминаемого Волковым литовского фонда Cooperation for democracy foundation сайту «Хартия'97» находится в открытом доступе как на сайте самого фонда, так и на сайте Charter97.org.
К сведению Волкова, сайту «Хартия'97» помогали и помогают различные фонды в поддержку демократии, информацию о них можно найти в конце страницы нашего сайта. Ни один из этих фондов никогда не ставил нам никаких условий работы, не указывал какие темы мы можем освещать, а какие нет.
4. По странной логике Леонида Волкова получается, что ФБК, находящийся за рубежом Российской Федерации и получающий помощь от зарубежных фондов и других доноров, не имеет права критиковать внешнюю политику режима Путина из-за конфликта интересов.
5. Еще раз подчеркиваю свое согласие с мнением специального докладчика ПАСЕ по вопросу о российских демократических силах Ээрика-Нилеса Кросса, что расследование дела о нападении на Леонида Волкова в Вильнюсе должны вести следственные органы Литвы и Польши.
Наталья Радина, главный редактор Charter97.org