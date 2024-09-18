Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97» Наталья Радина

18.09.2024, 8:39

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Наталья Радина

Русский политик считает, что обладает монополией на правду.

Один из руководителей ФБК Леонид Волков отреагировал на мою статью «Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А.», размещенную на сайте «Хартии-97».

В частности, он написал: «Серия очередная, в которой мы узнаем, что — израильский филантроп и меценат Леонид Невзлин, не интересующийся ничем, кроме Израиля и Украины, финансирует беларуский сайт Хартия'97 — главред Хартии забывает продекларировать конфликт интересов, но спешит «разоблачить» расследование ФБК». Также Волков приводит скриншоты с литовского фонда Cooperation for democracy foundation.

В связи с этим хочу заявить:

1. Я по-прежнему уверена, что расследование Марии Певчих по стилю очень напоминает разоблачения «эксперта» Белорусского телевидения фрау А.

2. Я считаю, что источник расследования Певчих — «решала» из ФСБ — весьма схож с источником фрау А., французом месье Мишелем.

3. Не вижу никакого «конфликта интересов» в высказывании своей точки зрения по расследованию ФБК и кампании травли израильского мецената Леонида Невзлина, так как информация о помощи упоминаемого Волковым литовского фонда Cooperation for democracy foundation сайту «Хартия'97» находится в открытом доступе как на сайте самого фонда, так и на сайте Charter97.org.

К сведению Волкова, сайту «Хартия'97» помогали и помогают различные фонды в поддержку демократии, информацию о них можно найти в конце страницы нашего сайта. Ни один из этих фондов никогда не ставил нам никаких условий работы, не указывал какие темы мы можем освещать, а какие нет.

4. По странной логике Леонида Волкова получается, что ФБК, находящийся за рубежом Российской Федерации и получающий помощь от зарубежных фондов и других доноров, не имеет права критиковать внешнюю политику режима Путина из-за конфликта интересов.

5. Еще раз подчеркиваю свое согласие с мнением специального докладчика ПАСЕ по вопросу о российских демократических силах Ээрика-Нилеса Кросса, что расследование дела о нападении на Леонида Волкова в Вильнюсе должны вести следственные органы Литвы и Польши.

Наталья Радина, главный редактор Charter97.org

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