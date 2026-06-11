Иран закрыл Ормузский пролив для всех судов 11.06.2026, 8:59

В ответ на массированный удар США.

Иран закрыл проход через Ормузский пролив для всех судов после массированного удара США по объектам на территории страны, сообщает CNN со ссылкой на центральный штаб иранской армии. «В связи с нестабильной обстановкой в регионе Ормузский пролив объявляется закрытым для движения любых судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда, и любое движение будет ограничено», — говорится в заявлении вооруженных сил. В нем также отмечается, что под удар США попали «некоторые южные регионы провинции Хормозган».

В ночь на 11 июня Центральное командование (CENTCOM) Пентагона сообщило о начале воздушных ударов по Ирану, которые «являются ответом на безосновательную и продолжающуюся агрессию» Тегерана. Спустя четыре часа в CENTCOM заявили о завершении атаки на иранские объекты военной разведки и наблюдения, системы связи и позиции противовоздушной обороны. В операции были задействованы силы морской пехоты, ВВС и ВМС США. Командование подчеркнуло, что американские войска остаются в полной боевой готовности.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран «выставляет нас дураками» на переговорах. Он подчеркнул, что дальше так продолжаться не может. «Мы будем атаковать их, атаковать их очень сильно», — сказал Трамп в Овальном кабинете.

После этого глава Пентагона Пит Хегсет сообщил журналистам о подготовке «мощного удара». «У Ирана есть шанс заключить отличное соглашение. Однако они не проявили такого желания.

Американские бомбы будут падать на ключевые объекты в Иране одна за другой. Это делается не для того, чтобы возобновить войну, а чтобы создать условия для заключения соглашения», — сказал Хегсет.

Перед началом очередного витка эскалации министр энергетики США Крис Райт заявил, что экспорт нефти через Ормузский пролив за последнее время вырос и будет расти дальше.

Однако, по его словам, потребуется много месяцев, чтобы восстановить экспорт энергоносителей и критически важного сырья после достижения соглашения с Ираном. По сообщению иранского агентства Fars, Тегеран сохраняет контроль над проливом. При этом иранские власти утверждали, что взимают от $1,5 млн до 2 млн с каждого судна, пересекающего пролив.

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