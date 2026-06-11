США возобновили бомбардировку Ирана
- 11.06.2026, 7:35
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Взрывы были слышны в нескольких районах страны.
Армия США в ночь на 11 июня (по Киеву) вновь начала атаки на Иран. Взрывы были слышны уже в нескольких районах страны.
Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на пост Центрального командования США (CENTCOM) в соцсети Х.
«Сегодня в 17:15 по восточному времени силы Центрального командования США начали наносить дополнительные удары в целях самообороны по нескольким целям в Иране по указанию главнокомандующего», - говорится в заявлении командования.
Там добавили, что удары являются ответом на «неоправданную и продолжающуюся агрессию Ирана».
Тем временем иранские СМИ пишут о звуках взрывов в нескольких районах страны, в том числе вокруг Ормузского пролива и в западной части Тегерана.
Обновлено в 01:05
Журналист Axios сославшись на неназванного чиновника США пишет, что американские войска атакуют объекты на юге Ирана. Среди таких - ПВО, радары и пункты управления дронами.
Обновлено в 01:25
Издание NYT пишет, что шансы на дипломатический прорыв снизились после того, когда в среду вечером делегация Катара покинула Иран, не добившись никакого прогресса в переговорах.
Тем временем иранские СМИ сообщают о нескольких взрывах в южном портовом городе Бандар-Аббас, недалеко от аэропорта и авиабазы.
Кроме того, иранские медиа заявляют, что США якобы атаковали нефтехимический завод на газовом месторождении Южный Парк в Асалуйе.