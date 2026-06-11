США возобновили бомбардировку Ирана 11.06.2026, 7:35

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иллюстративное фото: ВМС США

Взрывы были слышны в нескольких районах страны.

Армия США в ночь на 11 июня (по Киеву) вновь начала атаки на Иран. Взрывы были слышны уже в нескольких районах страны.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на пост Центрального командования США (CENTCOM) в соцсети Х.

«Сегодня в 17:15 по восточному времени силы Центрального командования США начали наносить дополнительные удары в целях самообороны по нескольким целям в Иране по указанию главнокомандующего», - говорится в заявлении командования.

Там добавили, что удары являются ответом на «неоправданную и продолжающуюся агрессию Ирана».

Тем временем иранские СМИ пишут о звуках взрывов в нескольких районах страны, в том числе вокруг Ормузского пролива и в западной части Тегерана.

Обновлено в 01:05

Журналист Axios сославшись на неназванного чиновника США пишет, что американские войска атакуют объекты на юге Ирана. Среди таких - ПВО, радары и пункты управления дронами.

Обновлено в 01:25

Издание NYT пишет, что шансы на дипломатический прорыв снизились после того, когда в среду вечером делегация Катара покинула Иран, не добившись никакого прогресса в переговорах.

Тем временем иранские СМИ сообщают о нескольких взрывах в южном портовом городе Бандар-Аббас, недалеко от аэропорта и авиабазы.

Кроме того, иранские медиа заявляют, что США якобы атаковали нефтехимический завод на газовом месторождении Южный Парк в Асалуйе.

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