Трамп анонсировал масштабные атаки на Иран 10.06.2026, 19:16

По его словам, новые удары будут нанесены 10 и 11 июня.

Вооруженные силы США намерены начать масштабные атаки на Иран в ближайшие часы, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. По его словам, новые удары будут нанесены 10 и 11 июня. Американский президент назвал это ответом на сбитый американский вертолет Apache у берегов Омана.

«Мы вчера жестко по ним ударили. И мы сегодня вновь жестко по ним ударим. Я думаю, у нас есть на это право. Они сбили невероятную машину»,— сказал Трамп журналистам (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).

При этом Дональд Трамп заявил, что мирная сделка США и Ирана полностью согласована. «Все, что они должны сделать — подписать бумагу»,— добавил американский президент. «Мы хотим такой сделки, которая работала бы. Посмотрим, что из этого получится. Мы действительно близки к заключению сделки»,— отметил господин Трамп.

Вертолет Apache был сбит у берегов Омана вечером 8 июня. Оба пилота были спасены. США возложили ответственность на Иран. В ночь на 10 июня американские военнослужащие ударили по Ирану в ответ на крушение вертолета. После Корпус стражей исламской революции заявил о нанесенных ударах по американским военным базам в Бахрейне, Кувейте и Иордании.

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