Трамп сообщил о секретной операции армии США в Ормузском проливе 2 11.06.2026, 8:35

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Обеспечен проход для более чем 200 судов.

Президент США Дональд Трамп рассказал о ранее неизвестной операции США в районе Ормузского пролива. Американский лидер утверждает, что американские военные в мае обеспечили безопасный проход более 200 судов с нефтью, продемонстрировав контроль Вашингтона над стратегически важной акваторией.

Об этом глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, благодаря американской операции танкеры перевезли через пролив свыше 100 миллионов баррелей нефти.

Президент США акцентировал внимание на том, что успех этой операции стал возможен за счет того, что Ормузский пролив контролируется американскими силами, а не Ираном. Подводя итог сказанному, американский лидер вновь заявил о поражении Ирана.

«Их армия разгромлена, и их экономика потеряна. Для Ирана все кончено!» – заявил американский лидер.

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