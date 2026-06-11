Какой водой лучше умываться: холодной, теплой или горячей? 2 11.06.2026, 8:52

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Косметологи назвали идеальный вариант.

Ежедневное умывание остается базовым этапом ухода за кожей лица, однако выбор температуры воды до сих пор вызывает споры. Косметологи объяснили, какая вода действительно более полезна для кожи — холодная, теплая или горячая, пишет ТСН.

Теплая вода — оптимальный вариант для ежедневного очищения

Специалисты отмечают, что наиболее безопасной и эффективной для умывания является теплая вода температуры приблизительно 32–36°C. Она:

мягко растворяет кожное сало;

помогает удалять остатки SPF-средств и макияжа;

не нарушает защитный барьер кожи;

подходит для большинства типов кожи.

Косметологи отмечают, что именно теплая вода обеспечивает баланс между качественным очищением и деликатным воздействием.

Холодная вода — эффект тонизации, но не очищение

Холодная вода часто используется для быстрого освежения лица, однако не подходит как основной этап очистки. Среди ее эффектов:

временное уменьшение отечности;

визуальное «подтягивание» кожи;

ощущение бодрости.

В то же время специалисты предостерегают:

холодная вода не растворяет себум;

ее может быть недостаточно для качественной очистки;

иногда провоцирует дискомфорт у чувствительной кожи.

Горячая вода — нежелательный вариант

Косметологи не рекомендуют использовать горячую воду для умывания лица. Она может:

пересушивать кожу;

нарушать ее естественный защитный барьер;

усиливать покраснение и чувствительность;

стимулировать чрезмерное выделение себума.

Рекомендации специалистов для здоровой кожи лица

Оптимальной схемой ухода считается умывание теплой водой с возможным прохладным завершением для легкого тонизирующего эффекта. Эксперты подчеркивают, что регулярность и правильная температура воды имеют не меньшее значение, чем выбор косметических средств.

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