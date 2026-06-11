«Вокруг Беларуси в этом году бурлит» Сергей Ковальчук, «Салідарнасць»

11.06.2026, 9:17

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Регион тоже неспокоен.

Последние события вокруг Беларуси и визиты в нее разнокалиберных американских эмиссаров могут показать нам, насколько связаны транзит калийных удобрений, американский контингент в Литве и белорусские политзаключенные.

Традиционно спокойное отпускное летнее инфополе в этом году бурлит. На фоне чехарды с ценами на нефть и не меньшей чехарды с породившей их войной между США, Израилем и Ираном и их прокси наш Официальный Минск прилагает усилия для собственной деблокады и снятия санкций. Особенно эти усилия заметны на фоне сложностей на фронте, с которыми сталкивается Россия.

С одной стороны, снятие санкций поможет еще эффективнее торговать с РФ критическим для нее импортом военного и двойного назначения. С другой, перестраховка в виде укрепления отношений с США – излюбленный прием лукашистов: стоя в болоте, ищи, куда поставить ногу на место посуше.

Начало июня выдалось тяжелым для Литвы, играющей ключевую роль в уравнении, которое пытается решить минский режим. Вооруженные силы США начали выводить свою тысячу солдат, которые завершили каденцию в рамках союзнических обязательств. Вместе с военными уходит и их тяжелая техника – танки, боевые машины пехоты, грузовики и т. д.

Ротация войск – не уникальный процесс и раньше не привлекала такого внимания. Однако в этот раз есть причины для усиленного интереса. Дело в том, что теперь США пересматривают концепцию присутствия и количественный состав американских военных в Европе, и впервые за долгое время ротация происходит без четкого понимания, когда придет смена ушедшим военным. И придет ли вообще.

Параллельно развернулась дискуссия о возможном размещении ядерного оружия в Литве в качестве противовеса «Орешнику» в Беларуси. Однако пока эти разговоры выглядят беспредметно и скорее как отвлечение внимания от вопросов вывода войск. Блокер здесь не только близость потенциального противника, но и Конституция Литвы, которая ограничивает размещение ядерного оружия.

Учитывая особо принципиальную позицию литовского истеблишмента по вопросам сотрудничества с официальным Минском, американцы, снявшие санкции с беларуского калия, оказались в щекотливом положении. С одной стороны, санкции сняты, а с другой — белорусский калий как не мог попадать на мировой рынок через литовские порты, так и не может.

Однако, как видим, у администрации Трампа есть механизмы и рычаги для дальнейшего давления на несговорчивых литовцев. Физическое присутствие американского контингента – более весомые гарантии безопасности, чем разговоры о гипотетической возможности размещения ядерного оружия в Литве.

Ранее анонсированный визит Джона Коула в Минск так и не состоялся, а в прессе появилась информация, что процесс освобождения приостановился. Правда, позже сам Джон Коул опроверг информацию о проблемах в процессе освобождения лаконичным «No» в своем аккаунте в X.

Однако есть факт: после предыдущей партии освобожденных мы не видим групп новых лиц на свободе и не видим новых фото объятий Коула с Лукашенко.

Вполне возможно, что отсутствие прогресса в вопросе освобождения политзаключенных напрямую связано с отсутствием прогресса в вопросах разблокировки путей выхода белорусского калия на мировой рынок через балтийские порты Литвы.

Сергей Ковальчук, «Салідарнасць»

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