«В месяц получается «класть в копилку» около трех тысяч евро» 11.06.2026, 8:17

Белорусы рассказали, как работают врачами в Польше и Нидерландах.

На днях Александр Лукашенко снова вспомнил о врачах, которые уехали работать за границу, и, как обычно, ничего хорошего он не произнес. Сказал, что они хотят вернуться назад, сетуя на то, что оказались на новом месте «чужими» и потеряли время и деньги. Но так ли все на самом деле? «Зеркало» поговорило с белорусами, которые работают медиками в Польше и Нидерландах. Узнали, как они трудятся и сколько получают.

Стоматолог-хирург в Польше: «Я як памяркоўны беларус об этом даже и не думал»

Дмитрий (имя собеседника изменено) живет в небольшом городе на западе Польши, о котором до 2022-го и не слышал. Здесь мужчина с семьей остановился из-за работы: после долгих поисков в одной из местных частных клиник ему предложили вакансию. «Корочки» решил подтверждать не сразу, выбрал второй путь. Суть его в том, что медик получает «добро» от министра здравоохранения страны и может тут же практиковать. При этом трудиться он должен в прописанном в разрешении учреждении и в течение пяти лет нострифицировать диплом.

— По специальности я стоматолог-хирург. В Беларуси им и работал, — рассказывает собеседник. — В Польшу приехал весь такой на энтузиазме, а мне говорят: «Хирургических пациентов мало. Мы не «забьем» тебе график, чтобы всю смену удалять зубы, импланты крутить и так далее». Пришлось и пломбы ставить, и каналы лечить. Хотя сразу предупредил работодателя, что последний раз это делал лет восемь назад. В итоге мой энтузиазм начал улетучиваться, пока не плюнул и не сказал руководителю: «Нет, все…».

С одной проблемой врач разобрался — стал заниматься тем, что нравится, но появилась другая — часть рабочего времени он просто «пил кофе» в ожидании пациентов, что не лучшим образом сказывалось на зарплате. Выход из ситуации нашелся неожиданно. Руководитель предложил сотруднику брать на неделе дополнительный выходной, и Дмитрий стал искать подработки.

— Я як памяркоўны беларус об этом даже и не думал. Полагал, мне в клинике нужно находиться от звонка до звонка, пока диплом не подтвержу, — объясняет он. — Да и в голове были немножко другие дела — разобраться с документами, семью как-то обустроить…

Найти параллельную вакансию оказалось не так просто. Город, в котором живет мужчина, небольшой. И хотя, признается, стоматологий тут хватает, «политика фирмы такая», что он не имеет права трудиться в клинике в радиусе «километров 30» от своего учреждения.

— В общем, в этом населенном пункте я больше не могу ни у кого работать, — объясняет Дмитрий. — Хотя, по большому счету, если захочу, никто мне ничего не скажет. Потому что это правило — филькина грамота. Просто мне пока неинтересно его нарушать.

Первая подработка подвернулась в другом городе — размером с белорусский областной центр. На машине до него два часа — это маршрут только в одну сторону. Устроился тут врач по «умове злеценя» — договору на оказание услуг. Если проще, в обозначенный день в учреждение приглашают пациентов, которым нужен стоматолог-хирург, и Дмитрий разбирается с проблемами их зубов. Со временем это место он заменил на два других, в населенных пунктах поменьше. Ездить туда так же далеко — полтора-два часа до точки назначения. Условия труда похожи.

— На основной работе я три дня в неделю по восемь, иногда десять часов, а на подработках — в зависимости от того, сколько запишется на прием, — останавливается на деталях медик и не скрывает: чем больше пациентов, тем лучше. — В зарплату входит процент от сделанной работы.

Что по деньгам?

Дмитрий говорит, что месяц на месяц в его профессии не приходится. За четыре года самая большая сумма, которую он получал на руки за 30 дней, — 37 тысяч злотых (27,9 тысячи рублей по курсу на 10 июня 2026-го. — Прим. ред.). Это расчет и за работу, и за подработки.

— Тогда так совпало, что в понедельник, среду, четверг и пятницу у меня всегда была запись на восемь часов. Во вторник — по-разному. К тому же шло много дорогих услуг, — объясняет он, как «набежала» такая впечатляющая сумма. — Но, бывало, за месяц получал и девять тысяч злотых (6,8 тысячи рублей). Это вообще ни о чем. Для семьи, в которой нужно арендовать жилье, платить за сад, покупать продукты — это, скажем так, критичный минимум. Когда уже в магазине станешь засматриваться на цены и задаваться вопросом: «А так ли мне это надо?»

Если же брать общий доход за год, то в среднем у Дмитрия выходит около 20−24 тысяч злотых в месяц, или примерно 15,5−18,1 тысячи рублей.

— Сколько получал в Минске, уже не скажу, там у меня тоже было несколько работ. Помню, что мог откладывать 700 долларов (1900 рублей), а в лучшие месяцы тысячу (2,8 тысячи рублей). По приезде в Польшу копить получалось меньше. Это угнетало. Притом что в Беларуси занимался любимым делом, а тут первые полгода всякой фигней… Имею в виду каналы, пломбы, — рассуждает мужчина. — Плюс не очень повезло с работодателем, тяжело найти общий язык и перестроить подход к работе: он тут отличается от того, к чему мы привыкли на родине.

Сейчас в месяц у мужчины в среднем получается «класть в копилку» около 2,5−3 тысяч евро (примерно 8−9,6 тысячи рублей).

— Кроме обилия дополнительных работ, на зарплату влияет и то, что я начал больше саморазвиваться, — рассказывает Дмитрий. — Здесь, в Европе, у меня есть больше доступа к курсам, лекциям. Могу поехать к какому-нибудь крутому спецу, у него поучиться и потом эти навыки применять в работе. Исходя из этого, стоимость услуг растет, соответственно, я больше получаю.

Премий, надбавок и 13-й зарплаты, отмечает собеседник, у него нет. На праздники, например, Новый год, стоматология вручает врачам «символические подарки». Среднему медперсоналу к ним добавляют еще и «какую-то» сумму. Зарплата у тех же ассистенток, говорит мужчина, значительно ниже, чем у дантистов. Насколько он знает, такие сотрудницы в его клинике зарабатывают около пяти-шести тысяч злотых в месяц (3,8−4,5 тысячи рублей). На доход влияют переработки и, например, оказывает ли специалистка другие услуги, допустим, делает ли чистку зубов.

— Со мной работала ассистентка, которая уехала в другой город, и сейчас у нее зарплата под «десятку» (7,5 тысячи рублей), — рассказывает собеседник.

На вопрос, насколько Дмитрий как врач чувствует себя комфортно в Польше, мужчина затрудняется с ответом.

— Зарплатой я доволен, но хотелось бы меньше двигаться. Чтобы как мои коллеги во Вроцлаве, Познани, Кракове, которые просто спокойненько работают в одной клинике, и получают столько же, как я. Пусть даже меньше, но чтобы была какая-то стабильность, спокойствие. Ну и, наверное, я просто еще не нашел такое место, что будет для меня прямо «вау!» — эмоционально отвечает медик. — И хотелось бы устроить быт, купить квартиру (а это минимум сто тысяч евро), чтобы перестать постоянно собирать деньги, выдохнуть и наслаждаться жизнью. А то пашешь, пашешь, и все мало и мало. На жизнь, конечно, хватает, но, учитывая, что в будущем предстоят большие расходы, внутри беспокойно.

Семейный врач в Нидерландах: «Часто на вечерние дежурства хожу после основной работы»

В Минске Катя была хирургом, в Нидерландах она семейный врач. Чтобы выучить язык и подтвердить диплом, женщине понадобилось около пяти лет. Из них восемь месяцев отобрала пандемия, из-за которой весь процесс пришлось поставить на паузу.

— В 2025-м, когда получила лицензию, сразу вышла в семейную практику, но работала как «базовый врач», то есть принимать могла не всю патологию. Например, только пациентов без тяжелых хронических болезней, — вводит в курс дела собеседница. — Так продолжалось восемь месяцев. Дальше нужно отучиться еще три года, чтобы стать врачом-специалистом. В это время образование совмещаю с работой: один день на занятиях в академии последипломного образования, остальные — тружусь.

В таком режиме Катя практикует уже год. Работает она с теми же больными, что и коллеги-специалисты. Но под супервизией, то есть если сомневается в лечении или диагнозе, должна обсудить это с куратором.

— В Нидерландах семейная медицина — это частная практика. Но поскольку территория обслуживания большая, доктор нанимает еще врачей, и они разделяют задачи. Именно так в найме я и работаю, — говорит собеседница и переходит к своим обязанностям. — Особенность моей профессии в том, что ты и гинеколог, и хирург, и дерматолог, и терапевт. Все, что касается мелких вещей вроде удалить вросший ноготь, вскрыть абсцесс, поставить женщине спираль, делает семейный доктор. Он же решает, стоит ли отправлять человека на «вторую линию» оказания медицинской помощи — в больницу.

Прием у белоруски начинается в 08.15 и официально длится до 17.00. Но в экстренных случаях, например, если в 16.50 поступает человек с острой болью в животе или раной, медик остается дольше обычного.

— В 17.00 я никогда не бываю свободна, но до 17.30 стараюсь уйти, — рассказывает она. — Кроме приема, занимаемся направлениями, расшифровкой анализов и принимаем звонки от пациентов. А еще у нас есть визиты. Мы их распределяем между коллегами. Обычно на один дается около часа. За это время нужно съездить к человеку, осмотреть его и вернуться, если надо — вызвать скорую. Хотя иногда за 60 минут нужно успеть и по трем адресам.

Кроме того, у семейных врачей есть вечерние и ночные дежурства, которые длятся от семи до девяти часов. В 2026-м у Кати их будет 20, выходит, примерно одно в две недели. Такие смены расписывают на полгода вперед, чтобы медики могли планировать отпуска.

— Часто на вечерние дежурства хожу после основной работы. Получается, до 17.00 прием в практике, а потом до 23.00 — дежурство. Если кто-то работает всю ночь, следующий день получает свободным в виде компенсации, — останавливается на деталях собеседница. — Нужно сказать, что здесь редко кто трудится пять дней в неделю. Голландцы очень семейно-ориентированы. На законодательном уровне у них есть «папа-день» и «мама-день», то есть раз в неделю кто-то из родителей остается дома с детьми (такой выходной можно брать до того момента, пока ребенку не исполнится восемь лет. — Прим. ред.). Поэтому некоторые люди стараются ставить дежурства на вечер и ночь свободных дней, так проще.

Раньше белоруска брала 36 рабочих часов в неделю, сейчас — 32. В ее случае сюда входят и дежурства. Когда она отучится и станет врачом-специалистом, их будут учитывать отдельно.

— В понедельник, среду и четверг я на работе, а во вторник учусь, — описывает свой график Катя.

По ее наблюдениям, мужчины и женщины в голландском обществе стараются получать одинаково. Однако первые из ее коллег берут больше часов, у вторых обычно три-четыре рабочих дня в неделю.

Что по деньгам?

По словам Кати, зарплата медиков в Нидерландах зависит от нескольких факторов. Среди них — опыт, выслуга лет, специализация и количество времени на смене. Белорусский стаж врача в новой стране обнулился, поэтому первые два показателя у собеседницы пока минимальны.

— За 32 часа в неделю у меня выходит около 3000 евро (9,6 тысячи рублей), — говорит она. — Это уже после вычета налога. Он тут прогрессивный, чем больше получаешь, тем выше процент. С меня вычитают немного, так как мой доход для страны считается относительно невысоким, — объясняет врач и рассуждает о своем доходе. — Хотелось бы больше! Но на это можно жить. Мы не голодаем (смеется). Средняя медианная зарплата по стране — около 2,6 тысячи евро (8,3 тысячи рублей), так что я недалеко ушла. Учитывая, что муж тоже зарабатывает (супруг Кати работает в IT. — Прим. ред.), нам хватает. Но чтобы дважды в год съездить в отпуск с двумя детьми, нужно подкопить. Нельзя сказать, что я могу просто так взять и забронировать любой дорогой отель.

Собеседница говорит, что, когда отучится, ее зарплата возрастет примерно до 5,5 тысячи евро (17,6 тысячи рублей) — это сумма на руки. По ее наблюдениям, семейные врачи, стаж которых лет десять, могут зарабатывать около семи тысяч евро (22,3 тысячи рублей) в месяц. Но, шутит белоруска, ей еще далеко до таких доходов.

— И учитывайте, что 5,5 тысячи — это за 40 часов в неделю. У меня двое детей, один школьник, а второй еще совсем малыш, поэтому пять дней в неделю я себе позволить работать не могу. Здесь очень дорого отдавать ребенка в детский сад. Сейчас на него уходит треть моей зарплаты, — объясняет ситуацию Катя. — Мне просто невыгодно возить его в группу дольше.

Медик обращает внимание на то, что сравнивать ее график и время работы, например, голландского врача из хирургии, травматологии или скорой нельзя. От коллег она слышала, что там люди берут и по 60, и даже по 66 часов в неделю.

— И дежурят они много. Это прямо жизнь в больнице. Почему так? Думаю, система построена таким образом: работы много, а количество специалистов ограничено, — рассуждает собеседница. — Но, мне кажется, для голландцев это не попытка заработать больше, а просто такой стиль жизни. У меня есть друзья-анестезиологи со стажем, которые работают в спасательной команде, они на вертолете вылетают на места бедствий либо что-то такое. На руки они получают около десяти тысяч евро (31,9 тысячи рублей).

Белоруска отмечает, что учиться в Нидерландах на врача-специалиста нужно дольше, чем в Беларуси. Например, на то, чтобы стать хирургом, нужно около 12 лет.

— [Что касается совмещения], то здесь тоже есть такое, что врач работает сразу в нескольких медучреждениях. Но, мне кажется, чаще это связано не с экономической мотивацией, а с тем, что тут любят разнообразие, — удивляет Катя. — Когда трудишься в одном месте, замыливается взгляд, поэтому местным нравится комбинировать. И у меня есть коллеги, которые заняты в нескольких практиках одновременно. Условно, два дня в нашей и еще столько же в другой, в ином регионе.

«Думаю, если бы они не были довольны зарплатой, они бы не оставались в профессии»

По словам собеседницы, премий у врачей в Нидерландах нет. Но если, допустим, специалист прошел медицинские курсы, ему за это доплачивают.

— Каждые полгода зарплата у нас вырастает условно на 50 евро (160 рублей), это компенсация инфляции. Такая прибавка не зависит от того, какой вы молодец, — улыбается Катя. — Кроме того, раз в год нам платят 13-ю зарплату, она же отпускные. У меня она в мае, независимо от того, когда планирую отдыхать. По деньгам это примерно половина от зарплаты.

На вопрос, довольны ли ее знакомые медики зарплатой, у белоруски однозначного ответа нет. Говорит, это зависит от человека, и шутит, что с коллегами они доходы не обсуждают.

— Думаю, если бы они не были довольны, они бы не оставались в профессии. В этом смысле голландцы очень гибкие. Они легко могут переучиться, уйти в другую область. Они не держатся зубами за дипломы и рабочие места, а ищут там, где получше, — делится наблюдениями врач. — По моему мнению, зарплат медикам, которых знаю, хватает. Да и стремления заработать все деньги мира, мне кажется, у людей в этой стране нет. Если вы здесь хорошо делаете свою работу, у вас достойный доход. И неважно, кто вы — врач, сантехник или школьный преподаватель. Хотя последние нередко выходят на забастовки, [требуют повышения зарплат]. И тут я с ними согласна, потому что у них тяжелый труд.

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