На московских болотах вновь «завыла» Захарова

На московских болотах вновь «завыла» Захарова1
- Александр Невзоров
- 11.06.2026, 9:25
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Что на этот раз?
На московских болотах вновь завыла Макака Баскервилей — Маша Захарова.
Кого она на сей раз пугает — неведомо.
Машин вой давно уже воспринимается, как «отвлекуха» от болезненных для Кремля тем.
На сей раз Маша зачем-то принялась гневно считать гражданские «жертвы» РФ за неделю.
Смешно, но претензии это существо предъявляет, конечно же ВСУ, а не тому идиоту в Кремле, который заварил вторжение, геноцид и мясорубку.
Всегда, во всех жертвах войны повинен только тот, кто войну начал. А это — Россия и ее больной президент.
Логично было бы мертвецкий счет предъявить только ему, но логика в РФ — особо тяжкое уголовное преступление.
Александр Невзоров, «Телеграм»