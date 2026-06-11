На московских болотах вновь «завыла» Захарова 1 Александр Невзоров

11.06.2026, 9:25

3,958

Александр Невзоров

Что на этот раз?

На московских болотах вновь завыла Макака Баскервилей — Маша Захарова.

Кого она на сей раз пугает — неведомо.

Машин вой давно уже воспринимается, как «отвлекуха» от болезненных для Кремля тем.

На сей раз Маша зачем-то принялась гневно считать гражданские «жертвы» РФ за неделю.

Смешно, но претензии это существо предъявляет, конечно же ВСУ, а не тому идиоту в Кремле, который заварил вторжение, геноцид и мясорубку.

Всегда, во всех жертвах войны повинен только тот, кто войну начал. А это — Россия и ее больной президент.

Логично было бы мертвецкий счет предъявить только ему, но логика в РФ — особо тяжкое уголовное преступление.

Александр Невзоров, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com