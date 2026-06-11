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На московских болотах вновь «завыла» Захарова

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  • Александр Невзоров
  • 11.06.2026, 9:25
  • 3,958
На московских болотах вновь «завыла» Захарова
Александр Невзоров

Что на этот раз?

На московских болотах вновь завыла Макака Баскервилей — Маша Захарова.

Кого она на сей раз пугает — неведомо.

Машин вой давно уже воспринимается, как «отвлекуха» от болезненных для Кремля тем.

На сей раз Маша зачем-то принялась гневно считать гражданские «жертвы» РФ за неделю.

Смешно, но претензии это существо предъявляет, конечно же ВСУ, а не тому идиоту в Кремле, который заварил вторжение, геноцид и мясорубку.

Всегда, во всех жертвах войны повинен только тот, кто войну начал. А это — Россия и ее больной президент.

Логично было бы мертвецкий счет предъявить только ему, но логика в РФ — особо тяжкое уголовное преступление.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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