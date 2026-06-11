Корвет «Бойкий» Балтийского флота РФ после ударов дронов не подлежит восстановлению 2 11.06.2026, 8:27

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Фото: x.com/MT_Anderson

Корабль придется списать.

Российский корвет «Бойкий» Балтийского флота РФкорвет «Бойкий» Балтийского флота РФ, по которому Силы обороны Украины нанесли удар в ночь на 3 июня, получил очень серьезные повреждения. Об этом в своем аккаунте в соцсети X написал OSINT-аналитик MT Anderson.

MT Anderson обратил внимание на новые спутниковые снимки, сделанные в Кронштадте, в частности, в сухом доке. На них видны существенные повреждения «Бойкого».

У российского корвета сильно повреждена корма. Палуба с радаром обвалились в середину, что стало следствием пожара. OSINT-аналитик считает, что у корабля уничтожены почти все радары и антенные решетки радиоэлектронной борьбы. Кроме того, серьезно поврежден корпус и дымоход.

Предполагается, что внутренние помещения этого военного корабля полностью выгорели. Исходя из анализа спутниковых снимков, MT Anderson делает вывод, что корвет «Бойкий» восстановлению не подлежит. Российским оккупантам придется его списать на металлолом.

Напомним, в ночь на 3 июня Силы обороны Украины нанесли удары по российской военно-морской базе «Кронштадт» на Балтийском море, а также по военным и стратегическим объектам в Ленинградской области России и Санкт-Петербурге. Повреждения получили морской завод, несколько российских военных кораблей, а также нефтяной терминал, который обеспечивал экспорт российской нефти.

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