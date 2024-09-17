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Лукашенко в панике

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  • 17.09.2024, 22:14
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Лукашенко в панике

Диктатор говорил о Гааге, атаке ВСУ на белорусскую инфраструктуру, своей изоляции и российских дронах.

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко в своем выступлении 17 сентября рассказал о своих страхах.

В частности, узурпатор поделился своими страхами насчет того, что его могут исключить из будущих мирных переговоров, и что на это, оказывается, имеют влияние белорусские демократические силы.

— Им не терпится вывести с арены политических действий «президента» Беларуси. Договорились о том, что Литва, как это было накануне или в первые дни специальной военной операции России в Украине (так российские и белорусские официальные лица называют развязанную РФ войну. — Прим.), инициирует в Международном уголовном суде в Гааге рассмотрение белорусского вопроса. Цель — привлечь «президента» Беларуси к ответственности и выключить его из повестки. Как они пишут, чтобы «президент» Беларуси, если начнутся мирные переговоры в Украине, не смог принимать участие в этих переговорах, — рассказал Лукашенко.

Также правитель объяснил, почему в Беларуси молчат о том, что через территорию страны летают российские дроны.

Как пояснил Лукашенко, чужие дроны залетают в Беларусь, так как «и те, и другие плохо управляют беспилотниками», а также эффективно работает система радиоэлектронной борьбы.

— Должен вам открыто заявить: мы договорились по каналам с украинцами, что не будем в СМИ подсвечивать факты залета беспилотников, и российских, и украинских, на нашу территорию», — заявил Лукашенко.

— Один из них (беспилотников. — Прим.) мы нашли аж под Бобруйском — в центре Беларуси. И это были украинские беспилотники, а не российские. Хотя и с другой стороны бывает, — добавил Лукашенко.

Диктатор утверждает, что представители США в ходе «секретной встречи» якобы рассказали об ожиданиях существенной эскалации войны между Украиной и Россией на фронте.

— Я хочу, чтобы это услышали и россияне. Мы до них пока не доводили эту информацию. Западные спецслужбы говорят о Беларуси как о возможном месте эскалации, — добавил он.

Как заверяет Лукашенко, Украина якобы может атаковать приграничную инфраструктуру Беларуси в ответ на пролеты российских дронов над белорусской территорией.

— То есть американцы указали Киеву, если сложатся обстоятельства, атаковать нашу инфраструктуру по южной границе. Причина — российские беспилотники летают над… рядом с территорией Беларуси, — заявил диктатор.

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