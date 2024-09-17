Наталья Радина: Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А. 17.09.2024, 15:48

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Наталья Радина

Ощущение дежавю.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина о параллелях в белорусских и российских расследованиях:

— Ситуация с так называемым расследованием ФБК мне напомнила известную большинству белорусов историю с «расследованием» гэбэшной фрау А. Это случилось во время массовых протестов белорусов против «закона о тунеядцах» в 2017 году. Тогда по всей стране на улицы вышли тысячи белорусов. Власти опасались, что 25 марта, в День Воли, в демонстрациях будут уже участвовать десятки тысяч человек.

Тогда на белорусских пропагандистских каналах и появилась фрау А. — якобы гражданка Беларуси, давно живущая в Германии, которая обвинила моих друзей из «Европейской Беларуси», лидера Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича и меня лично в организации массовых беспорядков 25 марта, тренировке боевиков в Польше и Украине и подготовке взрывов во время демонстрации в Минске. Якобы эту информацию ей сообщил ее друг- француз месье Мишель.

Власти неоднократно показывали сюжет с фрау А. по телевидению и сделали даже специальный выпуск газеты «Советская Белоруссия», который разбросали по почтовым ящикам по всему Минску.

Тогда же спецподразделениями силовиков были арестованы десятки участников Белорусского молодежного патриотического клуба, которым руководили «националисты» из организации «Белый легион».

С одной стороны, большинство белорусов смеялось над этой фрау А., месье Мишелем и бредом лукашенковских пропагандистов. Но с другой стороны, мне, моим друзьям и десяткам арестованных активистов было не до смеха. Нас без суда объявили террористами, готовящими массовые убийства в Минске. Одновременно началась пропагандистская кампания против «Хартии-97» и «Европейской Беларуси» со стороны псевдооппозиционных шавок, целью которой было очернение нашей репутации, а через несколько месяцев в Беларуси был заблокирован сайт Charter97.org якобы из-за «угрозы национальной безопасности».

Сейчас, наблюдая за кампанией травли израильского мецената и общественного деятеля Леонида Невзлина, я не могу избавиться от ощущения дежавю. Все то же: госпожа Певчих с обвинениями в стиле фрау А., «решала» из ФСБ, как источник информации превосходящий даже месье Мишеля, четко скоординированная пропагандистская кампания на Russia Today и каналах ФБК и других псевдооппозиционных российских медиа.

Согласна с заявлением спецдокладчика ПАСЕ по вопросу о российских демократических силах Ээрика-Нилеса Кросса о том, что расследованием нападения на одного из руководителей ФБК Леонида Волкова должны заниматься следственные органы Литвы и Польши.

Предлагаю посмотреть пропагандистский фильм «Белый легион, черные души» производства Белорусского телевидения, и сравнить его с «расследованием» Певчих. Вы убедитесь, насколько эти продукты похожи.

Кстати, все арестованные тогда, не получив никаких извинений, уже через три месяца с небольшим вышли на свободу, а лукашенковская прокуратура через год прекратила дело о подготовке массовых беспорядков.

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