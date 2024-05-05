Минчанке так понравилась куртка в бутике, что она решилась на неожиданный шаг 1 5.05.2024, 15:12

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Что было дальше?

Уголовное дело за кражу куртки возбудили в отношении 43-летней минчанки, сообщили в МВД.

Проходя по рядам торгового центра, женщина обратила внимание на вешалку с одеждой, которая была выставлена на входе в павильон. Минчанка сняла женскую куртку, рассмотрела ее и положила обратно.

Убедившись, что продавец занят другими делами и не смотрит в сторону покупателей, фигурантка забрала вещь и покинула торговый центр.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело за кражу. Свою вину она признала. Ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

«Тайное похищение имущества (кража) наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок», — напомнили в МВД.