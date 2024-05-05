В каких случаях охранник в магазине может досматривать личные вещи белорусов? 2 5.05.2024, 13:50

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И что делать, если вы не хотите.

Охранники магазинов в некоторых случаях могут попросить покупателя показать личные вещи на выходе из кассовой зоны. Юристы рассказали, как вести себя в такой ситуации, пишет s13.ru.

Согласно законодательству, у охранника есть право досмотреть личные вещи, однако на это должны быть веские причины.

Досматривать вещи сотрудник может только в том случае, если у магазина есть собственное подразделение охраны. При этом охранник должен предъявить служебное удостоверение и жетон, которые должны быть утверждены по формам 404-го постановления МВД.

Кроме того, сотрудник обязан озвучить основания досмотра. Среди них:

охранник обнаружил, что покупатель собирается что-то украсть или уже сделал это;

очевидцы или сотрудник сам с помощью систем контроля или видеонаблюдения заметили, что покупатель что-то взял и не заплатил;

на одежде и (или) вещах покупателя есть следы противоправного посягательства, например, бирки, противокражные клипсы.

При этом охранники не имеют права проводить досматривать одежду, которую человек надел. Если есть подозрения, что покупатель решил унести товар на себе, охранник обязан вызвать милицию. У сотрудников МВД есть право проверить покупателя.

Для защиты своих прав покупатель может попросить разрешения на видео– или аудиофиксацию досмотра (чтобы такое доказательство считалось легальным, согласие должно быть). Нарушение своих прав можно зафиксировать в протоколе (если он составляется) и (или) в книге замечаний и предложений магазина.