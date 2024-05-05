В Бердянске подорвали авто с предателем, работавшим в колонии 1 5.05.2024, 14:05

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Взрыв был одиночным и очень громким.

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области днем 5 мая прогремел взрыв. Украинские партизаны передали «привет» очередному предателю, работавшему в созданной оккупантами «исправительной колонии»: его взорвали в автомобиле, сообщает obozrevatel.com.

Предатель умер на месте. О возмездии, настигнувшем предателя, пишут российские пропагандисты.

«В Бердянске взорвали машину сотрудника исправительной колонии — он погиб на месте. Предварительно, самодельную бомбу заложили под днище автомобиля. СК возбудил уголовное дело, сотрудники опрашивают очевидцев», – написал один из Z-пабликов.

Пропагандисты также сообщают, что «следователи изъяли фрагменты и составные части взрывного устройства».

«Проводятся судебные экспертизы, допрашиваются очевидцы происшествия. Возбуждено уголовное дело по факту убийства общеопасным способом», – заявили в российском следкоме.

Взрыв в оккупированном городе, по свидетельствам очевидцев, прозвучал после 9 часов утра. Он, сообщали бердянцы, был одиночным и очень громким. После взрыва в воздухе появился отчетливый запах горелой резины.

Местные пророссийские паблики также писали о «теракте» и «подорванном автомобиле» то ли с «человеком», то ли с «людьми».

Имя предателя пока неизвестно. Проукраинские же паблики Бердянска утверждают, что он работал в созданной оккупантами пыточной и, вероятно, был напрямую причастен к издевательствам над украинскими патриотами.