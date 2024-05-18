Швейцария и Швеция вышли в плей‑офф чемпионата мира по хоккею 1 18.05.2024, 20:34

Швейцарцы разгромили датчан, шведы победили латышей.

Сборная Швейцарии разгромила команду Дании (8:0) на групповом этапе чемпионата мира по хоккею.

В составе швейцарцев отличились Нико Хишир, Роман Йоси, Кевин Фиала (дубль), Свен Зентелер, Кэлвин Тюркауф, Кристоф Бертши и Тристан Шерви.

Швейцария с 14 очками возглавила таблицу группы А и оформила путевку в плей‑офф, которую ранее также завоевали хоккеисты сборной Чехии (12 очков). Результат также помог выйти в четвертьфинал Канаде (11 очков).

В другом матче хоккеисты сборной Швеции крупно переиграли Латвию (7:2).

В первом периоде шведы повели благодаря шайбам Расмуса Далина и Йонаса Бродина. Латвийцы сумели отыграться после перерыва — забили Каспарс Даугавиньш и Роберт Мамчиц.

Однако затем шведам удалось трижды забить в течение 26 секунд (дважды отличился Фабиан Зеттерлунд, а также Йоэль Эрикссон Эк), а затем спустя еще две минуты забросить шестую шайбу в ворота Элвиса Мерзликинса — автором стал Маркус Петтерссон.

Окончательный результат в концовке матча установил Маркус Юханссон.

Набрав максимально возможные 15 очков в пяти стартовых матчах, Швеция возглавляет группу B и досрочно оформила путевку в четвертьфинал. Латвия (7 очков) идет на 5‑м месте.

В очередном матче сборная Канады обыграла команду Финляндии. Встреча группы А завершилась со счетом 5:3.

В составе победителей шайбы забросили Дилан Козенс, Брэндон Танев, Оуэн Пауэр, Брэндон Хэйгел и Доусон Мерсер. У проигравших отличились Ессе Пульюярви и Валттери Пуустинен.

Сборная Канады с 14 очками после пяти матчей занимает второе место в группе. У Финляндии семь очков и четвертое место.

В параллельном матче в группе В Германия победила Польшу со счетом 4:2.

Чемпионат мира, который проходит в Праге и Остраве, завершится 26 мая.

Сборная Беларуси пропускает соревнования из-за отстранения со стороны международной федерации (IIHF).