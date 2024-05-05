ВСУ показали долгожданный истребитель F-16 с украинской символикой 11 5.05.2024, 8:33

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Первые самолеты должны поступить после празднования Пасхи.

Истребители F-16, которые должны передать Украине, снова появились с украинскими опознавательными знаками. В этот раз их представили Воздушные Силы ВСУ.

Первые самолеты должны поступить уже после празднования Пасхи. Кадры с истребителями F-16 показал командующий Воздушными Силами Николая Олещука.

Он опубликовал приветствие к 20-летию Харьковского национального университета Воздушных сил, а на видео показан истребитель, стоящий в ангаре.

«Горжусь преподавателями и курсантами, горжусь каждым вчерашним выпускником, а ныне профессиональным зенитчиком, который быстро овладел Nasams, Iris-T или Patriot, или выжимает максимум из старушки «трехсотки» или «Бука». Каждым пилотом, который с первых дней велик героически воюет на старом «МиГе» или «Сушке» и завидует побратимам, которые уже овладевают F-16», – отметил Олещук.