Снежный апокалипсис в РФ: в Свердловской области 30-километровая пробка стоит вторые сутки 7 5.05.2024, 15:04

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Ряд населенных пунктов отрезаны от мира.

В центральной части России разразился снежный апокалипсис. В Свердловской области РФ уже вторые сутки пытаются справиться с последствиями сильнейшего снегопада.

Из-за непогоды снежный покров в Свердловской области превысил 21 см, передает dialog.ua.

Ряд населенных пунктов оказались отрезаны от мира.

У поселка Дружинино на трассе «Пермь - Екатеринбург» образовалась огромная пробка в обе стороны длиной примерно в 30 км. Водители уже вторые сутки там находятся без обогрева и питания.

Власти РФ не оказывают им помощи. Из-за обледенения электропроводов и падения деревьев без электричества остались 24 населенных пункта.

По последним данным, более 40 тысячам жителей все еще не удается подключить свет.

Трасса Пермь - Екатеринбург

Христос воскрес! pic.twitter.com/vU9kMTzk4H — Друг человека (@boris0630) May 5, 2024