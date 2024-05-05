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Снежный апокалипсис в РФ: в Свердловской области 30-километровая пробка стоит вторые сутки

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  • 5.05.2024, 15:04
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Снежный апокалипсис в РФ: в Свердловской области 30-километровая пробка стоит вторые сутки

Ряд населенных пунктов отрезаны от мира.

В центральной части России разразился снежный апокалипсис. В Свердловской области РФ уже вторые сутки пытаются справиться с последствиями сильнейшего снегопада.

Из-за непогоды снежный покров в Свердловской области превысил 21 см, передает dialog.ua.

Ряд населенных пунктов оказались отрезаны от мира.

У поселка Дружинино на трассе «Пермь - Екатеринбург» образовалась огромная пробка в обе стороны длиной примерно в 30 км. Водители уже вторые сутки там находятся без обогрева и питания.

Власти РФ не оказывают им помощи. Из-за обледенения электропроводов и падения деревьев без электричества остались 24 населенных пункта.

По последним данным, более 40 тысячам жителей все еще не удается подключить свет.

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