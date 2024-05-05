Снежный апокалипсис в РФ: в Свердловской области 30-километровая пробка стоит вторые сутки

Снежный апокалипсис в РФ: в Свердловской области 30-километровая пробка стоит вторые сутки7
- 5.05.2024, 15:04
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Ряд населенных пунктов отрезаны от мира.
В центральной части России разразился снежный апокалипсис. В Свердловской области РФ уже вторые сутки пытаются справиться с последствиями сильнейшего снегопада.
Из-за непогоды снежный покров в Свердловской области превысил 21 см, передает dialog.ua.
Ряд населенных пунктов оказались отрезаны от мира.
У поселка Дружинино на трассе «Пермь - Екатеринбург» образовалась огромная пробка в обе стороны длиной примерно в 30 км. Водители уже вторые сутки там находятся без обогрева и питания.
Власти РФ не оказывают им помощи. Из-за обледенения электропроводов и падения деревьев без электричества остались 24 населенных пункта.
По последним данным, более 40 тысячам жителей все еще не удается подключить свет.
Трасса Пермь - Екатеринбург— Друг человека (@boris0630) May 5, 2024
Христос воскрес! pic.twitter.com/vU9kMTzk4H