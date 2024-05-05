Захарова устроила истерику из-за стран Балтии 10 5.05.2024, 14:30

11,788

Мария Захарова

Пообещала «ассиметричные меры».

Москва планирует ввести экономические и транзитные санкции в отношении Латвии, Литвы и Эстонии за «враждебные действия» по отношению к России, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«На враждебные действия прибалтов будем реагировать также асимметричными мерами, прежде всего — в экономической и транзитной сферах», — цитирует Захарову «РИА Новости».

Она пояснила, что из-за «враждебных линий» Вильнюса, Риги и Таллина разорваны все межгосударственные, межведомственные, региональные и отраслевые связи с Россией.

По словам Захаровой, Москва продолжит использовать дипломатические меры воздействия на страны Балтии, однако она считает нежелательным возможный разрыв дипломатических отношений с этими государствами.

«Прекращение деятельности дипломатических представительств в этой ситуации означало бы, что проживающие в Прибалтике граждане нашей страны и сотни тысяч соотечественников остались бы один на один с полицейским произволом», — подчеркнула она.

В минувшую пятницу командующий эстонскими Силами обороны Мартин Херем предложил заблокировать Балтийское море для России. По словам военачальника, для достижения этой цели у Эстонии имеются возможности: «в настоящее время на вооружении ВМФ есть как морские мины, так и противокорабельные ракеты».