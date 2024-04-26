Министр аграрной политики Украины подал в отставку 26.04.2024, 3:01

Николай Сольский

НАБУ подозревает Николая Сольского в незаконном захвате государственных земель.

Министр аграрной политики Украины Николай Сольский подал в отставку. Об этом в четверг, 25 апреля, сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. «В Верховную раду Украины поступило заявление от Николая Сольского об отставке с должности министра», - написал он в Facebook. Стефанчук уточнил, что депутаты рассмотрят заявление на одном из ближайших пленарных заседаний.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 23 апреля предъявило обвинения участникам коррупционной схемы во главе с действующим министром, в результате реализации которой чиновник завладел государственной землей общей площадью 2 493 га.

НАБУ подозревает Сольского в незаконном захвате государственных земель. По версии следствия, в 2017 году нынешний министр, у которого на тот момент было несколько сельскохозяйственных компаний, вступил в сговор с главой Госгеокадастра Украины, чтобы завладеть землей, находившейся в пользовании двух госпредприятий в Сумской области.