Украинский актер Юрий Фелипенко вступил в ВСУ 25.04.2024, 22:21

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Юрий Фелипенко

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Украинский актер Юрий Фелипенко, сыгравший главную роль в сериале «Обещания Богу», вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Как известно, артист присоединился к батальону ударных БпАК Ахиллес 92-й ОШБр.

Он также показал, как вместе с собратьями готовился к принятию присяги и как поддерживает физическую форму и делает утреннюю зарядку с оружием в руках.

«Утренняя зарядка «ахиллесовцев». Удивительно, что люди, которые совсем далеки от спорта, ежедневно глядя на нашу организованную группу рекрутов в БпАК Ахиллес, сами начинают делать упражнения, сначала нас было всего восемь, а сейчас более 20. Эффект побитых окон», – поделился Юрий Фелипенко.