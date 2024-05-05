ВСУ заинтриговали заявлением о базе оккупантов на мысе Чауда в Крыму 5.05.2024, 12:14

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Оттуда россияне запускают «Шахеды».

Мыс Чауда - одно из мест, откуда россияне запускают «Шахеды» по Украине. В ВСУ заинтриговали заявлением о том, может ли Украина ударить по Чауде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Илью Евлаша в эфире телемарафона.

На вопрос о том, есть ли у Украины средства для того, чтобы достать до мыса Чауда в Крыму, спикер сказал: «Это секретная информация».

Как объяснил Евлаш, у россиян несколько мест запусков «Шахедов». Это Курская и Белгородская области, а также мыс Чауда в Крыму. При этом оккупанты чередуют места пусков, чтобы запутать украинскую противовоздушную оборону.

«Они (дроны, - ред.) могут менять маршруты внутри страны. Например, встретиться, потом разделиться, потом, например, облететь какой-то город и пытаться заходить на цель. То есть они («Шахеды», - ред.) запрограммированы, россияне, которые запускают эти дроны, анализируют маршруты и продумывают новые какие-то участки, где они еще не запускали, или анализируют предварительную какую-либо информацию для того, чтобы применять эти дроны в дальнейшем», - сказал спикер ВСУ.