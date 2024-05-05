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Ликвидация российского Су-25 на Донбассе: ВСУ раскрыли подробности операции

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  • 5.05.2024, 13:28
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Ликвидация российского Су-25 на Донбассе: ВСУ раскрыли подробности операции

Это были войска, занятые выполнением других задач.

Ликвидация в небе над Донбассом российского штурмовика Су-25 свидетельствует об эффективной работе сил ПВО подразделений Сухопутных войск.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

«Это было подразделение Сухопутных войск. В Сухопутных войсках также есть подразделения противовоздушной обороны. В частности, мы видим отличную работу, и в том числе работу малого и среднего радиуса действия ПВО, которые могут эффективно справляться с разного типа воздушными целями, в том числе и самолетами», - сказал Елаш.

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По его словам, это еще раз подтверждает, что украинским военным на передовой нужны переносные системы ПЗРК, которые позволят эффективно бороться как с низколетящими воздушными целями, так и с беспилотниками.

Он добавил, что для противодействия российской авиации в небе над Украиной Силам обороны нужны модернизированные зенитно-ракетные системы, такие как украинские «Буки», и западные аналоги вооружения.

Кроме того, он не исключил, что на сбитие самолета мог повлиять и фактор пилота.

«Если он (пилот, - ред) почувствовал себя бесстрашным и уже сделал несколько вылетов и его не достали, то это не значит, что его не достанут завтра-послезавтра. Вероятнее всего он решил, что сейчас может выполнить определенный пролет, но был подстрелен ВСУ и уничтожен», - констатировал он.

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