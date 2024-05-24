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Россияне готовятся к удару ВСУ по Крымскому мосту

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  • 24.05.2024, 22:42
  • 1,970
Россияне готовятся к удару ВСУ по Крымскому мосту

Топят баржи.

Россияне с начала мая начали устанавливать вдоль Керченского моста боновые заграждения, чтобы оградить мост от украинских морских беспилотников.

Как сообщает Центр журналистских расследований, опираясь на данные спутника Sentinel-2, Россия разместила вдоль моста восемь барж и крупных буев. Следующим шагом оккупанты осуществят затопление судов, что станет основой боновой изгороди. Такая изгородь создает препятствие для больших морских волн или движущихся объектов.

Журналисты предполагают, что оккупанты затапливают в Керченском проливе баржи, принадлежавшие семье Народицких из Керчи. Их компания «Ювас-транс» осуществляла техническое обслуживание судов на базе Керченского судоремонтного завода. Компания владела собственной лоцманской службой и портофлотом. Впервые их суды для блокирования Керченского пролива оккупанты использовали в 2018 году.

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