Назван лучший футболист сезона в Лиге Европы 24.05.2024, 22:03

1,550

Пьер-Эмерик Обамеянг

Он завершил турнир лучшим бомбардиром и лучшим по показателю «гол+пас».

Нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг признан лучшим игроком прошедшего сезона в Лиге Европы. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

На счету 34-летнего футболиста 10 голов в 13 матчах, в том числе хет-трик во встрече пятого тура группового этапа с «Аяксом». Обамеянг завершил турнир лучшим бомбардиром и лучшим по показателю «гол+пас» (10+3). Он также превзошел достижение Радамеля Фалькао по общему числу голов в Лиге Европы (30). На счету форварда — 34 забитых мяча.

«Марсель» дошел на турнире до полуфинала. Победителем стала итальянская «Аталанта» обыгравшая в финале немецкий «Байер» со счетом 3:0.

Лучшим молодым игроком Лиги Европы второй год подряд признали полузащитника «Байера» Флориана Вирца. В 11 матчах 21-летний немец забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи.