Майор ВСУ: Рано или поздно Лукашенко заставят вступить в войну с Украиной 6 24.05.2024, 22:26

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По его словам, на данный момент нет угрозы наступления с территории Беларуси.

На данный момент нет угрозы наступления с территории Беларуси. Информацию о встрече Януковича с Лукашенко и Путиным для открытия нового фронта следует воспринимать как вражескую информационную операцию. Об этом заявил заместитель командира Третьей ОШБр, майор ВСУ Максим Жорин, передает «Главред».

«По состоянию на сейчас угрозы наступления с территории Беларуси нет. Все «инсайды» о том, что Янукович (кто-то еще о нем помнит!) якобы прилетел на встречу с Лукашенко и Путиным ради открытия «новых фронтов» пока лучше воспринимать как вражеские информационные операции. Врагам выгодно нагнетать истерию в украинском обществе, тем более она и так присутствует», - отметил он.

Однако, по словам Жорина, это не означает, что наступление из Беларуси невозможно. Ведь страна фактически превратилась в область России и рано или поздно ее могут заставить открыть второй фронт.

«Как и писал неоднократно ранее, Беларусь фактически превратилась в область РФ, поэтому рано или поздно их смогут заставить открыть второй фронт. Единственное что – в основном это все равно будут российские войска, потому что в белорусскую армию как-то совсем не верю», - добавил военный.