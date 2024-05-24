закрыть
24 мая 2024, пятница, 23:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Тбилиси собрался огромный протест против закона об «иноагентах»

  • 24.05.2024, 22:55
В Тбилиси собрался огромный протест против закона об «иноагентах»

Акцию уже называют крупнейшей за все время протестов.

На улицах грузинской столицы тысячи людей протестуют против закона «О прозрачности иностранного влияния».

Об этом сообщает «Новости-Грузия».

Люди начали собираться на площади Свободы и двинулись оттуда к зданию Министерства внутренних дел, по дороге остановившись возле офиса правящей партии «Грузинская мечта». Протестующие традиционно принесли флаги Грузии и ЕС, стало больше также флагов США.

Демонстрация двигалась двумя колоннами по обеим набережным реки Кура. Количество участников оценить трудно, однако речь идет о тысячах людей.

Кроме протеста против принятого закона, участники акции протестуют также против жестких действий полиции во время предыдущих протестов и выражают солидарность с задержанными и пострадавшими.

К шествию присоединились правозащитные, студенческие, преподавательские союзы.

Акцию уже называют крупнейшей за все время протестов. До сих пор такой считался протест 11 мая, перед голосованием за закон в финальном чтении.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигналы и знаки
Сигналы и знаки Ирина Халип
Генералов берут пачками
Генералов берут пачками Владимир Пастухов
Пример для Беларуси: как Финляндия вошла в НАТО
Пример для Беларуси: как Финляндия вошла в НАТО Кари Люхто
Почему Путин заговорил о мире?
Почему Путин заговорил о мире? Владимир Фесенко