В Тбилиси собрался огромный протест против закона об «иноагентах» 24.05.2024, 22:55

Акцию уже называют крупнейшей за все время протестов.

На улицах грузинской столицы тысячи людей протестуют против закона «О прозрачности иностранного влияния».

Об этом сообщает «Новости-Грузия».

Люди начали собираться на площади Свободы и двинулись оттуда к зданию Министерства внутренних дел, по дороге остановившись возле офиса правящей партии «Грузинская мечта». Протестующие традиционно принесли флаги Грузии и ЕС, стало больше также флагов США.

Демонстрация двигалась двумя колоннами по обеим набережным реки Кура. Количество участников оценить трудно, однако речь идет о тысячах людей.

We're back on the streets. Today, we're marching from Freedom Square to the Interior Ministry,where oligarch Ivanishvili is holding civil society representatives captive. We have 2 msgs for him: 1) We wont leave our people behind. 2) Intimidation & threats wont work.

📷 Ezz Gaber pic.twitter.com/6h545PBW1y — Eto Buziashvili (@EtoBuziashvili) May 24, 2024

Кроме протеста против принятого закона, участники акции протестуют также против жестких действий полиции во время предыдущих протестов и выражают солидарность с задержанными и пострадавшими.

К шествию присоединились правозащитные, студенческие, преподавательские союзы.

Акцию уже называют крупнейшей за все время протестов. До сих пор такой считался протест 11 мая, перед голосованием за закон в финальном чтении.