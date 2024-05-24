Meta и Google предлагают Голливуду миллионы за возможность обучать ИИ на фильмах 24.05.2024, 22:16

Достигнут ли успеха переговоры?

Meta и Google хотят заключить соглашения с голливудскими студиями, которые бы позволили им обучать их модели искусственного интеллекта на их видеоконтенте.

Meta и Google предлагают голливудским студиям миллионы долларов в надежде на подписание лицензионных соглашений, которые могли бы улучшить их модели для видео, созданных искусственным интеллектом. Компании предложили «десятки миллионов долларов», пишет Bloomberg.

Пока неизвестно, достигнут ли успеха эти переговоры. Netflix и Disney не желают лицензировать свой контент, но выразили интерес к другим типам сотрудничества. Warner Brothers Discovery заявила о «готовности лицензировать некоторые из своих программ».

Компании, похоже, надеются, что такие соглашения помогут развить их инструменты создания видео. Недавно Google продемонстрировал модель преобразования текста в видео под названием Veo.

Голливудские студии могут иметь некоторые предостережения относительно таких сделок. В индустрии развлечений существует широкое беспокойство относительно того, как компании в сфере ИИ могут использовать их творческую работу. Это напряжение возросло на этой неделе, когда Скарлетт Йоханссон обвинила OpenAI в копировании ее голоса для озвучки ChatGPT после того, как она сама отказалась сотрудничать с компанией.

Тем не менее между ИИ-гигантами продолжается гонка по заключению лицензионных соглашений с медиакомпаниями. Ранее на этой неделе OpenAI и NewsCorp объявили о многолетнем соглашении по размещению новостей в ChatGPT .