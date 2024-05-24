США объявили о новом пакете помощи для Украины

США объявили о новом пакете помощи для Украины2
- 24.05.2024, 22:06
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Что в нем.
США выделили Украине еще один пакет военной помощи в войне с РФ. Размер объявленного пакета составляет 275 млн долларов.
О выделении нового пакета помощи официально объявило Минобороны США.
«Этот пакет, который является частью наших усилий, чтобы помочь Украине отразить наступление России под Харьковом, оценивается в 275 миллионов долларов. Это обеспечит Украину дополнительными возможностями для удовлетворения ее самых насущных потребностей на поле боя», - говорится в заявлении американского министерства.
Как сообщили в Пентагоне, в пакет военной помощи вошли:
боеприпасы для HIMARS;
155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
60-мм минометные мины;
ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
высокоточные авиационные боеприпасы;
стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;
боеприпасы для подрыва;
противотанковые мины;
тактические автомобили для эвакуации техники;
каски, бронежилеты и средства химической, биологической, радиологической, ядерной защиты;
запчасти, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
Это уже пятый пакет помощи, который США выделили Украине после получения нового финансирования от Конгресса.