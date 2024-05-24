Зеленский: ВСУ взяли под боевой контроль территорию приграничья, куда зашли россияне

Зеленский: ВСУ взяли под боевой контроль территорию приграничья, куда зашли россияне10
- 24.05.2024, 21:48
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Речь идет о Харьковской области.
Силам обороны Украины удалось взять под боевой контроль территорию приграничья, куда зашли российские оккупанты. Речь идет о Харьковской области.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на президента Владимира Зеленского.
«Сейчас нашим воинам удалось взять под боевой контроль территорию приграничья, куда зашли российские оккупанты», - сказал президент Украины.
Он поблагодарил каждое подразделение, которое обеспечивает необходимые результаты в уничтожении оккупанта.
Зеленский добавил, что сегодня обсудил дальнейшие задачи украинских войск с учетом информации от разведок.