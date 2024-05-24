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Зеленский: ВСУ взяли под боевой контроль территорию приграничья, куда зашли россияне

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  • 24.05.2024, 21:48
  • 3,004
Зеленский: ВСУ взяли под боевой контроль территорию приграничья, куда зашли россияне

Речь идет о Харьковской области.

Силам обороны Украины удалось взять под боевой контроль территорию приграничья, куда зашли российские оккупанты. Речь идет о Харьковской области.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на президента Владимира Зеленского.

«Сейчас нашим воинам удалось взять под боевой контроль территорию приграничья, куда зашли российские оккупанты», - сказал президент Украины.

Он поблагодарил каждое подразделение, которое обеспечивает необходимые результаты в уничтожении оккупанта.

Зеленский добавил, что сегодня обсудил дальнейшие задачи украинских войск с учетом информации от разведок.

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