Зеленский: ВСУ взяли под боевой контроль территорию приграничья, куда зашли россияне 10 24.05.2024, 21:48

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Речь идет о Харьковской области.

Силам обороны Украины удалось взять под боевой контроль территорию приграничья, куда зашли российские оккупанты. Речь идет о Харьковской области.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на президента Владимира Зеленского.

«Сейчас нашим воинам удалось взять под боевой контроль территорию приграничья, куда зашли российские оккупанты», - сказал президент Украины.

Он поблагодарил каждое подразделение, которое обеспечивает необходимые результаты в уничтожении оккупанта.

Зеленский добавил, что сегодня обсудил дальнейшие задачи украинских войск с учетом информации от разведок.