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Российский штурмовик Су-25 сбили легендарные защитники Авдеевки

  • 5.05.2024, 8:07
  • 1,374
Российский штурмовик Су-25 сбили легендарные защитники Авдеевки

В 110-й бригаде ВСУ раскрыли подробности.

Россия потеряла штурмовик Су-25, который оказал поддержку российским подразделениям на линии фронта в Украине. Самолет сбили бойцы 110 отдельной механизированной бригады (ОМБр) имени генерал-хорунжего Марка Безручко ВСУ, которая в феврале удерживала Авдеевку.

Вначале об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Зеленский поблагодарил украинских бойцов, которые держат оборону на линии фронта. При этом отдельная благодарность — для военных из 110 ОМБр, которые сбили российский фронтовой самолет. Детали об удачной отработке президент Украины не рассказал. Он лишь указал, что событие произошло в Донецкой области.

«Особо отметил воинов из 110 отдельной механизированной бригады за сбивание сегодня очередного российского Су-25 в Донецкой области. Молодцы ребята! Спасибо всем нашим воинам на фронте, которые выполняют боевые задачи на боевых постах», — сказал Зеленский.

Отметим, о сбитии Су-25 написала пресс-служба 110 бригады на странице Facebook. В одном из предыдущих сообщений, размещенном 2 мая, бойцы сообщили, что вернулись на линию фронта в Донецкую область после того, как 2,5 месяца восстанавливались после боев.

110-я бригада держала оборону Авдеевки, которую ВС РФ начали атаковать с середины октября 2023 года.

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