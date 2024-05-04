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Украинские военные сбили российский Су-25

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  • 4.05.2024, 21:27
  • 5,886
Украинские военные сбили российский Су-25

В Донецкой области.

Украинские военные сбили сегодня российский штурмовик Су-25 в небе над Донецкой областью. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

- Особенно отмечу воинов из 110-й отдельной механизированной бригады за уничтожение сегодня очередного российского Су-25 - в Донецкой области. Молодцы, ребята, - сказал глава украинского государства в своем вечернем видеообращении.

Отметим, что согласно открытым данным, приблизительная стоимость одного Су-25 составляет 11 миллионов долларов.

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