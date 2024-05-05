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Киев может попросить ЕС отправить войска в Украину

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  • 5.05.2024, 12:53
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Киев может попросить ЕС отправить войска в Украину

Депутат Верховной Рады сообщил подробности.

Украинские власти могут попросить европейских союзников отправить войска на фронт, если Киеву не будет хватать собственных сил, заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко.

«Если ситуация на фронте покажет нам, что Украина не может остановить Путина сама, без европейской военной поддержки и войск, да, я считаю, что это абсолютно возможно, что мы ее можем попросить», — сказал он в эфире французского телеканала LCI.

В начале марта газета L’Indépendant сообщала, что президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи с главами партий обсуждал сценарий, при котором могут быть введены войска в Украину. Президент Франции утверждал, что может отправить войска в Украину, если произойдет прорыв фронта в сторону Одессы или Киева.

Первый раз Макрон заявил о возможности отправки войск в Украину в конце февраля. «Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в будущем ничего исключать нельзя», — сказал он по итогам саммита лидеров ЕС в Париже.

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