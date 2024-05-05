Bloomberg: США добили стратегический проект Путина на десятки миллиардов долларов 1 5.05.2024, 13:12

5,090

Cанкции заблокировали проект еще до начала производства.

Санкции США нанесли тяжелейший и очень болезненный удар по одному из главный проектов путинской России.

Предприятие «Арктик СПГ 2» под руководством ПАО «Новатэк», расположенное в ледяном Карском море, является ключевой частью планов Москвы по увеличению экспорта и пополнения казны. Уже несколько месяцев завод готов был поставлять сжиженный природный газ на новые рынки, альтернативу некогда прибыльной европейской трубопроводной торговле. Однако новое масштабное предприятие стоимостью 25 миллиардов долларов практически простаивает, став первой частью российского энергетического комплекса, которая эффективно сдерживается ограничениями США.

Об этом пишет Bloomberg.

Россия давно стремится увеличить долю на мировом рынке СПГ, но нападение на Украину и последовавшее за ним резкое сокращение сухопутного экспорта в Европу усилили важность этих амбиций. Москва хочет увеличить производство СПГ в три раза к 2030 году, что позволит получать не менее 35 миллиардов долларов в год.

Россия в настоящее время является четвертым по величине экспортером СПГ в мире, но ограничения на флагманский проект «Арктик СПГ 2» сдерживают ее стремление идти дальше.

Еще большее беспокойство у Москвы вызывает тот факт, что эти ограничения могут послужить образцом для будущих попыток Запада сократить газовые доходы Кремля, нацелившись на такие предприятия, как «Ямал» или «Сахалин-2» на Дальнем Востоке, которые по-прежнему осуществляют поставки клиентам в Европе и Азии.

«Санкции США работают на удивление хорошо… Здесь они действительно опережают события. Они заблокировали «Арктик СПГ 2» еще до начала производства, заблокировали суда до того, как они могли быть доставлены», — говорит Мальте Гумперт, основатель Арктического института, который уже более десяти лет следит за экспансией России в регионе.

С тех пор как администрация Байдена ввела санкции в отношении «Арктик СПГ-2» в прошлом году, Китай и Индия — которые покупали и продавали российскую нефть, обходя существующие ограничения — не захотели брать СПГ даже со скидкой.

Юристы в Сингапуре и Лондоне отказались от участия в проекте. Суда стоимостью в сотни миллионов долларов застряли в сухих доках в Южной Корее. Никто не может их купить или арендовать. Газ, тем временем, остается в ловушке. В отличие от экспорта нефти, который продолжается с помощью огромного «теневого флота», СПГ сложнее продолжать перевозить во многом из-за более сложной технологии, необходимой для погрузки и транспортировки.

Теперь Европейский союз, который все еще опирается на российский СПГ, готовится принять некоторые собственные меры.

На обсуждение выносится план запрета на использование портов ЕС для реэкспорта российских поставок, предназначенных для третьих стран.

Это важно, поскольку российские заводы СПГ в арктическом регионе расположены исключительно далеко, поэтому топливо обычно сначала доставляется в Бельгию или Францию для последующего реэкспорта в Азию или другой европейский порт.

Ограничение такой практики приведет к тому, что российский флот будет загружен до предела. По словам людей, знакомых с этой стратегией, Совет национальной безопасности Белого дома начал уделять внимание пресечению планов России по расширению производства сжиженного природного газа в 2023 году, то есть примерно через год после начала конфликта в Украине.

Чиновники Совета совместно с Госдепартаментом и Министерством обороны США выбирали цель, в итоге остановившись на проекте «Арктик СПГ 2». Затем они передали план в Казначейство.

У чиновников Белого дома есть веские причины нацелиться на объект, совладельцами которого являются японское правительство, китайские государственные нефтяные компании и французская TotalEnergies.

Хотя это, безусловно, раздражает важных союзников, замораживание «Арктик СПГ 2» выгодно тем, что может нанести ущерб Москве и при этом вызвать лишь незначительные колебания на мировых рынках природного газа.

Не менее важным для администрации Байдена в преддверии выборов является и то, что последствия для американских потребителей будут ограниченными.