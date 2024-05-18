Президент Грузии наложила вето на скандальный закон об «иноагентах» 4 18.05.2024, 17:34

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Вето передано в парламент Грузии.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила 18 мая, что наложила вето на принятый парламентом закон об «иноагентах», сообщает «Гордон».

«Сегодня я наложила вето на российский закон, который противоречит нашей конституции, европейским стандартам и, таким образом, представляет собой препятствие на нашем европейском пути. Это вето абсолютно законно и сегодня будет передано в парламент», – сказала президент Грузии.

По словам Зурабишвили, этот закон должен быть отменен.

Напомним, что 15 апреля парламент Грузии начал рассматривать скандальный законопроект об «иноагентах». Это вновь спровоцировало массовые акции протеста.

Отозвать закон об «иноагентах» призвали Грузию верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и ЕК. По данным СМИ, ЕС заморозит заявку Грузии на вступление, если закон об «иноагентах» вступит в силу.