Топ-3 позитивных фильма для всей семьи 18.05.2024, 17:41

Один из них называется «День «да».

Фильмы для всей семьи – отличный способ сблизиться с родными. «Кино 24» собрало список популярных семейных фильмов, которые дарят тепло, веселье и особую атмосферу.

«День «да»

Эллисон и Карлос Торрес – счастливые супруги, которые воспитывают трех замечательных детей: Кэти, Нандо и Лайлу. Они уже несколько лет считают себя строгими, но справедливыми родителями. Однако им часто не удается найти время для совместного досуга с детьми, из-за чего подростки обычно слышат в ответ на свои просьбы слово «нет».

Однажды родители решают отвечать на все просьбы детей «да». Интересно, чем это для них обернется.

«Вместе дешевле»

Том и Кейт всегда мечтали о большой семье и успешной карьере. Однако после рождения первых детей карьера отошла на второй план, и вся семья переехала в тихий городок. Когда детей стало уже двенадцать, Тому предложили работу его мечты, что требовало еще одного переезда.

В то же время Кейт также наконец повезло – ее мемуары наконец решили опубликовать. Она отправляется на презентацию книги в Нью-Йорк, оставляя Тома самого присматривать за большой семьей. Сможет ли Том успешно распределить свои усилия, все остались довольны?

«Приключения Мии и белого льва»

Одиннадцатилетняя Мия вместе с родителями переехала из дождливого Лондона в жаркую Африку на некоторое время из-за работы отца. Они имеют ферму, где ухаживают за животными. Однако Мия совсем не увлечена этим, она не интересуется животными. Но однажды один зверь поразил ее. Его зовут Чарли, и он – белый лев.

Когда они познакомились, Чарли был еще маленьким львенком. На протяжении трех лет девочка и зверь росли вместе, становясь настоящими друзьями.

Но ситуация внезапно меняется, когда отец Мии хочет разлучить их навсегда.