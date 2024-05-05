Продать квартиру нельзя, отец должен работать: новые условия семейного капитала в Беларуси 1 5.05.2024, 12:43

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Они вступят в силу с 28 мая.

В Беларуси вступают в силу новые условия назначения и досрочного использования семейного капитала.

По новым правилам, для назначения семейного капитала трудоспособный отец должен работать. Также его занятость будет учитываться при досрочном использовании капитала, пишет «Вечерний Гродно».

Так, если семья собирается направить средства на покупку жилья, медицинские услуги или образование до совершеннолетия ребенка, то отец или отчим должен работать не менее 12 месяцев за последние два года.

Кроме того, продавать квартиру или дом, купленные с привлечением семейного капитала, будет запрещено.

Досрочно использовать капитал на покупку жилья можно будет только в том случае, если семье не хватает квадратных метров. Норма установлена на уровне 10 «квадратов» на человека в Минске и 15 «квадратов» в остальной Беларуси.

Новые нормы вступают в силу 28 мая. Все заявления на досрочное использование семейного капитала, поданные до этой даты, будут рассматриваться по прежним правилам.

В Беларуси семейный капитал назначается при рождении третьего и последующих детей. В 2024 году он составляет 31 480 рублей.